Büyükkonuk’ta aşıcılık ve budama kursu başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, kurs, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürlüğü, Esnaf, Zanaatkar ve Üreticiler Kooperatifi işbirliği ile yapılıyor.
Kurs kapsamında ilk ders 22 Mart Cuma, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi tesisinde verildi, teorik yanında uygulamalı dersler de içeren program 29 Mart’ta sona erecek. Eğitimin son günü yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
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