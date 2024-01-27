2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek

2 bin 220 öğrenci, bugün Kolej Giriş Sınavı’nda yarışacak. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bu sınava maruz kalmaları biz yetişkinlerin talepleri doğrultusunda olmuştur” diyerek, tüm çocuklardan özür diledi

Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 1’inci basamağı, bugün yapılacak.

Sınav 8 okulda iki oturumda yer alacak. Sınav merkezleri şöyle: Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Lefke Gazi Lisesi.

İki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00 - 10:30, ikinci oturumu ise 11:00 - 12:30 arasında yapılacak. Sınavla ilgili olarak bu sekiz merkezde toplam 249 öğretmen ve uzman görev yapacak.

Sınav için 2 bin 220 öğrencinin kayıt yaptırdığı kaydedildi. Kolej Giriş Sınavı “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli olacak.

Kolej Giriş Sınavlarının 2’inci basamağının 08 Haziran’da yapılmasının planladığı kaydedilen açıklamada, “Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2024-2025 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecektir” denildi.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2024 - 2025 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

KTÖS

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitim sisteminin ezberci ve soru çözmeye odaklı olduğunu söyleyerek, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Eğitimdeki başarıyı sadece diploma almakla ölçmenin yeterli olmadığını kaydeden Maviş, kolej sınavlarının çocuklarda oluşturduğu stres ve baskıya dikkat çekti.

Maviş, geçmişte kolejlere sınavsız girişin olduğu dönemlerde öğrencilerin daha fazla gezi, gözlem, laboratuvar çalışmaları ve sportif faaliyetlere yönlendirildiğini ifade etti.

“Aslında bizim toplum olarak kendimize bakmamız gerekiyor. Artık üniversite mezunu olmak iyi bir iş sahibi yapmıyor insanları” diyen Maviş, artık kolejde okuyanın veya üniversiteyi bitirenin başarılı olduğu bir dönemde olunmadığını ifade etti.

Eğitim sistemi üzerinde değerlendirmeler yapan Burak Maviş, “akademik ihtiyaçları karşılayabilecek bir eğitim sistemi modeline hapsedildik” dedi. Maviş şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aslında eğitim sistemimiz sinyal veriyor artık. Yapılar sürdürülebilir değildir. Bizler daha çok akademik ihtiyaçları karşılayabilecek bir eğitim sistemi modeline hapsedildik. Çocuklar, potansiyel, yaratıcılık ve beceriye göre değerlendirilmiyor. Kolej veya üniversite sınavları ezberci eğitimin en büyük dezavantajıdır. Aileler, çevresel koşullar ve demografik yapı nedeniyle kolejlere yöneliyor. Kolejlere alternatif özel okulları düşünüyorlar. Çocuklar ise sınava hazırlanırken ciddi bir baskı ve psikolojik stres altında oluyor. Senede 2 sınava yayılması önemli değildir.”

Kolejlere sınavsız girişin mümkün olduğunu dile getiren Maviş, bunun hayata geçirildiği dönemleri hatırlattı. “Kolejlere giriş sınavlarının olmadığı dönemde özellikle ilkokullarda, daha çok gezi gözlem laboratuvar çalışmaları, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı faaliyetlere yönelmişti. Sportif faaliyetler ön plana çıkıyordu. Başarıyı, okulların başarısını, koleje öğrenci sokmak ile, başarılı öğretmen, başarılı öğrenci ile değerlendirmeyip, bunun yerine sportif ve sanatsal faaliyetlerle ismi anılmaya başlanmıştı okulların.” diyen Maviş bu konu hakkındaki girişimlerinin devam edeceğini belirtti.

“Yarınki (bugünkü) sınava maruz kalmaları biz yetişkinlerin talepleri doğrultusunda olmuştur” diyerek, tüm çocuklardan özür dileyen Maviş, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Sendikalar olarak da kendi öz eleştirimizi yaptığımda, tekrar geri gelmesini ortadan kaldıracak mekanizmalar geliştirmemiş olabiliriz. Onlar için istediğimiz alternatif, ezberci eğitimden uzaklaşacakları, potansiyel yaratıcılık becerileri ile değer bulacakları, ne kadar soru çözdükleri ile ilgili değil, sporu ile sanatı ile öne çıkacakları bir gelecek kurgulamak istiyoruz. En azından benim neslimin velilerini bu yönde ikna etme şansım vardır. Aileler kendi hayallerini kendi yapamadıklarını değil, çocuklarının hayallerini sorgulayarak, onlara imkân tanıyacakları güzel günler dilerim.”

