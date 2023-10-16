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19 okulda bugün grev var

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19 okulda bugün grev var
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime karşı başlattığı eylemlere yarın devam ediyor 

KTOEÖS yarın 19 okulda öğleden sonra eylemde olacağını açıkladı. 

Sendika ayrıca saat 14.00'de İskele Bekirpaşa Lisesi önünde başlayacak yürüyüş eylemi yapacak. Eyleme, Bekirpaşa Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve  Mehmetçik Ortaokulu öğretmenleri katılacak.

Öğleden sonra eylemde olacak tüm okulların ise şunlar olacağı belirtildi:

  1. Türk Maarif Koleji
  2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
  3. 20 Temmuz Fen Lisesi
  4. Lefkoşa Türk Lisesi
  5. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
  6. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
  7. Atatürk Meslek Lisesi
  8. Haydarpaşa Ticaret Lisesi
  9. Osman Örek Meslek Lisesi
  10. Atleks Sanverler Ortaokulu
  11. Cumhuriyet Lisesi
  12. Oğuz Veli Ortaokulu
  13. Erenköy Lisesi
  14. Bekirpaşa Lisesi
  15. Karpaz Meslek Lisesi
  16. Mehmetçik Ortaokulu
  17. İskele Ticaret Lisesi
  18. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji
  19. Güzelyurt Meslek Lisesi
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