19 okulda bugün grev var

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime karşı başlattığı eylemlere yarın devam ediyor

KTOEÖS yarın 19 okulda öğleden sonra eylemde olacağını açıkladı.

Sendika ayrıca saat 14.00'de İskele Bekirpaşa Lisesi önünde başlayacak yürüyüş eylemi yapacak. Eyleme, Bekirpaşa Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve Mehmetçik Ortaokulu öğretmenleri katılacak.

Öğleden sonra eylemde olacak tüm okulların ise şunlar olacağı belirtildi: