Girne-Lefkoşa Anayolunda kaza...6 yaralı

Polis açıklamasına göre dün gece 22:30 sıralarında Lavinium Sitesi yakınlarında meydana gelen kazaya Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ahmet Döner (E-49) yönetimindeki NP 267, Yagup Kekeç (E-56) yönetimindeki PK 634 ve Arzu Över (K-47) yönetimindeki SU 531 plakalı araçlar karıştı.
Yaralanan araç sürücüleri ile NP 267 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halime Döner (K-43) ve İbrahim Emre Döner (E-6) ile SU 531 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Över'in (E-51) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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