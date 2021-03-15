14 bin öğrenci bekleniyor

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, 6 bin öğrencinin adaya geldiğini ve ay sonuna kadar da 14 bin öğrencinin adaya gelerek eğitimlerine devam etmesinin sağlanacağını açıkladı





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayının ilk haftası

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayının ilk haftası okullarda hibrit (yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş) eğitimin başlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Okullarda kaliteli eğitim verilmesi adına aşı programı üzerinde de çalıştıklarını dile getiren Amcaoğlu, Kolej Giriş Sınavı’nın da büyük ihtimalle tek sınava düşürüleceğini söyledi.

Yükseköğrenimde yaşanan sorunların giderilmesi ve öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için de gerekli adımların atıldığını dile getiren Amcaoğlu, 6 bin öğrencinin adaya geldiğini ve ay sonuna kadar da 14 bin öğrencinin adaya gelerek eğitimlerine devam etmesinin sağlanacağını söyledi.

Ülkede 82 bin öğrencinin yaklaşık 70 bine yakınının yabancı uyruklu öğrenci olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, bu öğrencilerin 13 bine yakınının da KKTC vatandaşlarından oluştuğunu kaydetti.

Sadece yabancı uyruklu değil tüm öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların bilindiğini ve 21 üniversite rektörüne ulaşarak öğrencilerin takibinde olduklarını söyleyen Amcaoğlu, yapılan çalışma ile artık öğrencilere dijital ortamda ulaşım sağlanacağını ve yapılan çalışmalarla sadece üniversitelere değil bakanlığın bünyesindeki memurlara kadar sıkıntıların direk iletileceğini belirtti.

Yabancı öğrencilerin pandemi döneminden önce part-time çalışıp herhangi vergi ödemeden muafiyetlerle tüm dünyada olduğu gibi hem eğitimini alıp hem de kazandıkları parayla harçlıklarını çıkardıklarını söyleyen Amcaoğlu, şuanda tüm dünyada yaşanan sorunlardan dolayı ülkede ve eğitimde sıkıntıların arttığını kaydetti.

“Sadece yabancı uyruklu öğrenciler değil kendi çocuklarımız için de ayni sorunlar vardır.” şeklinde konuşan Amcaoğlu, sorunları hep birlikte aşabilmenin şartlarını zorladıklarını ve planlar yaptıklarını söyledi.

TÜRKİYE İLE YAPILAN TEMASLAR VERİMLİ GEÇTİ…

Türkiye’deki temaslarında yükseköğrenimde yaşanan sıkıntıların görüşüldüğünü ve adadaki kaliteli ve nitelikli öğrenci rakamlarının artırılarak yükseköğretimdeki eksikliklerin aşılması için de saatlerce toplantı yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, Türkiye’de sadece yükseköğrenim değil 53 bin öğrencinin devlet, özel, okul öncesi, mesleki teknik gibi okullarda eğitimini alırken yaşadığı sıkıntıların aşılmasının yanı sıra özel eğitim alanındaki 700’e yakın öğrencilerin sıkıntıları ve materyal eksikliklerinin konuşulduğunu söyledi.

Amcaoğlu, internet altyapısında da yaşanan eksikliklerin çözülmesi adına yapılan toplantıların verimli geçtiğini ve kararlar üretilerek sonuç odaklı planlar yapıldığını belirtti.

Örneğin spor öğretmenliği için yapılan eleştiriler olduğunu ve neden özel yetenek sınavlarının yapılmadığının sorulduğunu dile getiren Amcaoğlu, akademik olarak ortaya konan şikayetler ortadayken istişare edip çok önemli kararlar alındığını ve ilgili sorunların da ortadan kalkması için gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Yurtdışında yaşayan 70 bine yakın aktif yabancı uyruklu öğrencinin adaya gelmesi için girişim başlatıldığını da dile getiren Amcaoğlu, devletin kontrolü ve denetiminde olan yükseköğrenimde öğrencilerin karantina süreci yaşadıktan sonra okullarına sağlıklı şekilde başlamalarının önemine dikkat çekerek, bu çalışmanın yapıldığını ve şu an için de 6 bin öğrencinin adaya geldiğini belirtti.

HEDEF AY SONUNA KADAR 14 BİN ÖĞRENCİ…

Ay sonuna kadar 14 bin öğrencinin adaya gelmesinin planlandığını, devamında da 17 bin 500 kişinin adaya gelerek yüksek öğrenimde kaliteli mezuniyet yaşanması için uygulamalı derslerin yapılmasının sağlayacaklarını dile getiren Amcaoğlu, tüm dünyaya KKTC’nin sağlıklı bir ülke olduğunu ve bu ülkede yüksek öğrenimde okuyanların risklerinin en az seviyede olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.

Amcaoğlu, yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından da turizm hizmetlerinin önünün açılmasının sağlanacağını kaydetti.

Haziran ayından sonra doğru aşı stratejisi ile ülkenin hizmetler sektörünün ve altındaki tüm sektörlerin ayağa kalkacağını ve iktisadi anlamda küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşanan sıkıntıların da aşılacağını dile getiren Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın başarısız olma gibi bir lüksü olmadığından doyalı tüm engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

AŞI PLANI YAPILACAK

Aşı ile ilgili planlamanın bilinmesi gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, akademik takvimi netleştirmek ve son şeklini vermek için yetkili sendika, müdürler ve muhataplarla görüştükten sonra aşılama programını yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın tersine hareket ederek bir şeyleri kurtarma gailesinde olmadıklarını söyleyen Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı nezdinde yapılması gerekenleri ve yaş gurupları ile ilgili çalışmaları ilçeler bazında da bitirerek önceki ve şu andaki Sağlık Bakanı’na ilettiklerini kaydetti.

VERİLER HAZIR….

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 53 bin öğrencinin okula gitmesi için veri çalışmalarının hazır olduğunu, 35 yaş üzerindeki öğretmen ve çalışanın aşılanacak olması halinde bu sayının 4 bin 776 kişi olarak hesaplandığını belirtti. Amcaoğlu, eğer aşılanmanın 40 yaşa uygulanması halinde 3 bin 2 yüz kişinin, 45 yaşa uygulanması halinde 2 bin 198 kişinin, 50 yaşa uygulaması halinde ise bin 399 kişinin aşılanacağını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, Nisan ayının ilk haftasından itibaren riski en alt seviyeye çekerek hibrit (yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş) eğitime başlanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Amcaoğlu, eğitimle ilgili daha çok kayıp yaşanmaması için yeni akademik takvimin belirlenerek okullarda yüz yüze eğitime başlanmasını amaçladıklarını kaydetti.



