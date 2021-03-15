Rauf Denktaş Üniversitesine Avrupa’dan 5 yıl süre ile şartsız akreditasyon

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Almanya’nın önde gelen saygın akreditasyon kuruluşlarının başında gelen Foundation for International Business Administration Accreditation’ın (FIBAA) denetim sürecini başarı ile tamamladı ve 5 yıl süre ile şartsız akreditasyon aldı

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 2018-2019 öğretim yılında başlayan ve henüz üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Almanya’nın önde gelen saygın akreditasyon kuruluşlarının başında gelen Foundation for International Business Administration Accreditation’ın (FIBAA) denetim sürecini başarı ile tamamladı ve 5 yıl süre ile şartsız akreditasyon aldı. Bugüne kadar FIBA’nın Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirmiş olduğu akkreditasyon süreçlerinde ilk kez bir üniversite şartsız ve 5 yıl süre ile bir akreditasyon aldı.

RDÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti Yüksek Öğretim Alanında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları içerisinde henüz daha eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayalı sadece iki yıl gibi kısa bir sürede uluslararası bir denetim sürecinden geçen ilk üniversite oldu ve bir ilki gerçekleştirdi.

Denetlemenin ilk aşaması olan Özdeğerlendirme Raporu ile diğer destekleyici dokumanlarının Aralık (2019) ayında FIBAA’ya iletilmesi ve olumlu değerlendirilmesi üzerine ikinci aşama Yerinde Ziyaret ve Üniversite Yetkilileri ile Görüşme, 13-14 Mart 2020 tarihlerinde planlanmıştı. Ancak, söz konusu ikinci aşama, Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2-3 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmiş ve Zoom Plantforumu üzerinden gerçekleştirilen toplantılarla tamamlanmıştır.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Özdeğerlendirme Raporu ile destekleyici dokumanların uluslararası standartlarda yazıldığını ve birçok gelişmiş üniversitelerdeki kalite unsurlarının ve uygulamalarının Raprorlara yansıtılmış olmasının elde edilen başarılarda çok önemli rol oynadığını belirtti. RDÜ’nün kurulduğu ilk günlerden beri kurumsallaşma çerçevesinde yasal mevzuatlarını tamamlamalarının ve gerek Mütevelli Heyeti ve gerekse üniversite içerisindeki kurulların ve idarecilerin görev ve yetkilerinin belirlenmiş olması, üniversitedeki faaliyetlerin “Stratejik Çerçeve” ve buna dayalı stratejiler ve insiyatifler çerçevesinde yürütülmesi denetlemedeki başarıda önemli etkenler olmuşlardır.

Toplam 6 kişiden oluşan Denetleme Paneli’nin Başkanlığını Prof. Dr. Karin Breidenbach ve yöneticiliğini de FIBAA Akreditasyon Direktoru Bn. Viktoria Tischanski’nin yapmış olduğu, beş oturumdan oluşan ve son derece başarılı geçen toplantıların sonunda, FIBAA Akreditasyon Direktoru Bn. Tischanski RDÜ ile ilgili Denetleme Paneli’nin hazırlamış olduğu Raporu, FIBAA Akreditasyon Komitesine verdi. Şubat ayı sonunda toplanan FIBAA Akreditasyon Komitesi, RDÜ Denetleme Paneli’nin Raporu’nu değerlendirmiş ve RDÜ’ye 5 yıl süre ile şartsız bir akreditasyon vermiştir.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak elde edilen başarının rasgele olmadığını, 3 yıllık planlı ve programlı bir hazırlğın, fedakarca çalışmanın ürünü olduğu ve kaliteli eğitim vermekle ilgili birçok unsurun; her ders ve program için her dönem sonunda değerlendirme raporlarının hazırlanması, genel öğrenci memnuniyet anketlerinin verilmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde tedbirler alınması, ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketlerinin verilmesi ve sonuçlarının öğrencilerle paylaşılması gibi uygulanmasının da RDÜ’de yer aldığını belirtti. Bu süreçte RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, 15 yıllık kalite güvence konularında birikim ve deneyimlerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları için 40’ın üzerinde üniversiteyi denetlemiş olması ve söz konusu denetlemelerde FIBAA adına da 2 kez Beyrut Arap Üniversitesini denetlemiş olmasının da büyük etkisi olduğu söylenmiştir.

FIBAA denetlemesi sununda alinan Akreditasyon Belgesi ile RDÜ’nün sağlam temeller üzerinde kurulduğu ve Avrupa standartlarında kaliteli bir eğitim verdiği tescil edilmiştir. Bu da RDÜ’nün diplomalarının tüm dünyada tanınmasına ve mezunların daha kolay iş bulmalarına katkıda bulunacaktır. Bilhassa, FIBAA’nın Türkiye Cümhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye’de denetleme yapmakla yetkilendirilen 3 uluslararası akreditasyon kurumundan bir tanesi olması da elde edilen akreditasyonun önemini çok daha fazla artırmaktadır.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, FIBAA’nın Akreditasyon neticesini açıklamasından sonra Üniversite’de gerçekleştirilen toplantıda, Hukuk, Uluslararası Hukuk, İşletme ve Bankacılık ve Finans Programları koordinatörleri başta olmak üzere, iki yıl boyunca, FIBAA akreditasyonu hazırlık döneminde, normal ders yükleri ve idari görevlerine ek olarak, büyük bir özveri ve çaba ile elde edilen bu büyük başarıda emeği geçen akadamik ve idari personele ve bu süreçte maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Rauf Denktaş’a teşekkür etti.