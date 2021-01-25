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11 bin 500 öğrenci okula gitmedi

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11 bin 500 öğrenci okula gitmedi
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Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin yüzde 28’inin; yani, 11 bin 500’ünün okula gitmediğini duyurdu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı bir programda, 15 günlük aranın ardından bugün yeniden başlayan esnetilmiş yüz yüze eğitime kaç öğrenci ve öğretmenin katıldığını belirtti. Amcaoğlu, ilk ve orta dereceli okullardaki katılımı takip ettiklerini ifade etti ve öğrencilerin yüzde 28’inin okula gitmediğini açıkladı. Toplamda 53 bin öğrencinin bulunduğunu ve yüzde 28’inin; yani, 11 bin 500 öğrencinin okula gitmediğini ifade eden Amcaoğlu, bin 100 öğretmenin de okula gitmediğini belirtti.
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