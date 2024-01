Taşınmaz mal komisyonunda sessiz sedasız kesinleşmiş kararı bozmaya kalkıyorlar

Jasmine Court Otelin de üzerinde bulunduğu arazinin eski sahipleri Pharos Estate Ltd. ve Royal Bank of Scotland Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmuş ve ‘tazminat ve gelir kaybı’ talebinde bulunmuştu.



Söz konusu başvuru sonrasında davaya taraf olan KKTC Devleti makamlarının talebi ve isteği ile kiracısı ve hak sahibi sıfatı ile Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd. davada yer almış ve Taşınmaz Mal Komisyonu, eski sahiplere 28/11/2017 tarihinde KKTC İçişleri Bakanlığı’nın ve hak Sahibi sıfatı ile Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd. 22 Milyon 773 Bin 942 Sterlin tazminat ödemesine karar vermişti.



Rum şirketi Taşınmaz Mal Komisyonunun kararını istinaf etmedi ve karar kesinleşti. Diğer Rum sahiplerde olduğu gibi artık taşınmaza biçilen bedel ödenecekti.



Rum şirketi dilekçeler vererek taşınmazı geri almaya çalışıyor bunun için hem KKTC makamlarına ve hem de Taşınmaz Mal Komisyonuna dilekçeler veriyor.



Taşınmaz Mal Komisyonu da kesinleşmiş karara rağmen, Rum şirketi tarafından verilen dilekçeleri kabul ederek itirazları değerlendiriyor.



Herkesi göreve davet ediyoruz. Yasal zemin yaratmaya çalışanların talepleri kabul görmemeli, taşınmazın kiracısı, kullanıcısı ve hak sahibi olan Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd.’in ödemeye hazır olduğunu bildirdiği tazminat Rum şirketine ödenmeli ve sorun bu şekilde çözülmeli.





