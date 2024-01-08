banner913
banner932
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
9 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
7 0
 
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
99 0
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
45 0
“Canımızı daha fazla acıtmasınlar”
“Canımızı daha fazla acıtmasınlar”
35 0
Bu ne cesaret?
Bu ne cesaret?
412 0
Türk Ocağı’na transfer yasağı
Türk Ocağı’na transfer yasağı
201 0
banner996
banner985

MDP Başkanı Büsküvütçü: “Dışişleri Bakanlığı Kürşat için harekete geçmeli”

banner989

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alınmasıyla ilgili hükümeti ve Dışişleri Bakanlığını eleştirdi.

banner974
MDP Başkanı Büsküvütçü: “Dışişleri Bakanlığı Kürşat için harekete geçmeli”
banner971


Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, farklı bir ülkede tutuklanan Kıbrıslı Türk bir avukatla ilgili hükümetin girişim yapmayıp, kaderine terk edildiğini öne sürdü.
Büsküvütçü,  “Kürşat serbest bırakılmazsa veya İtalya makamları Rum Yönetimi’ne teslim ederse, KKTC’nin itibarı yara alır, Kıbrıslı Türkler arasında tedirginliğe yol açar.  Aynı zamanda bu tutuklanmaların devamı da gelir.” dedi.
Akan Kürşat’ın yaptığı işlemlerin yasal olduğunu, KKTC kanunlarına göre herhangi bir suç işlemediğini söyleyen Büsküvütçü, devlet yöneticilerine, Dışişleri Bakanlığına, vatandaşlarına her koşulda sahip çıkma ve Kürşat için girişim yaparak kamuoyu oluşturma çağrısında bulundu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.