Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Şubat 2024 dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriklerinin 6 Mart’ta kesileceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesaplarda taksit geriliği olan tüm abonelerin elektriklerinin de 6 Mart’ta kesileceği bilgisi verildi.

Duyuruda kesme-ulama ücretinin 275,87 TL olduğu da hatırlatıldı.

