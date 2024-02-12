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Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak

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Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
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Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolu kavşağında (Hasan Uzun Çemberi) yarın düzenleme çalışmaları yapılacağından trafik akışı ikinci bir duyuruya kadar kontrollü sağlanacak.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.


 
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