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Jasmine Court'u Rumlar’a peşkeş çekiyorlar

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Jasmine Court'u Rumlar’a peşkeş çekiyorlar
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Jasmine Court Otelin de üzerinde bulunduğu arazinin eski sahipleri Pharos Estate Ltd. ve Royal Bank of Scotland Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmuş ve   ‘tazminat ve gelir kaybı’ talebinde bulunmuştu.
 
Söz konusu başvuru sonrasında davaya taraf olan KKTC Devleti makamlarının talebi ve isteği ile kiracısı ve hak sahibi sıfatı ile Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd davada yer almış ve Taşınmaz Mal Komisyonu, eski sahiplere  28/11/2017 tarihinde  KKTC İçişleri Bakanlığı’nın ve hak Sahibi sıfatı ile Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd 22 Milyon 773 Bin 942 Sterlin tazminat ödemesine karar  vermişti.
 
Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd, karar gereğini yerine getirmek istediğini, KKTC makamlarına verdiği dilekçelerle oteli satın alacağını ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararı gereğince 22 Milyon 773 Bin 942 Sterlin tazminatı ödemeye de hazır olduğunu, söz konusu tutar karşılığında, taşınmazın tapuda devri için gerekli hukuki işlemlerin ve gereğinin yapılmasını bildirdi.
 
Ama her nedense Jasmine Court’un Türk Malı olmasını istemeyenler sessizliğini koruyor. Kimler bu işi engelliyor, kimler bu işi ticaret haline getirdi, kimler haksız kazanç elde etme peşinde? Bu duruma bir an önce el konulmalı ve tazminatı ödemeye hazır olan hak sahibi şirkete taşınmazın devri için gereği yapılmalı.
 
Amaç adanın en gözde yerini millileştirmek iken, stratejik olarak büyük öneme sahip yeri hele ki askeriyeye komşu bir yeri Rumlara iade etmek büyük bir yanlıştır.
 
Tüm yetkilileri duyarlı olmaya davet ediyoruz. KKTC topraklarına en yakın yerde çıkan savaşı da göz önüne aldığımızda KKTC topraklarının gerek KKTC milleti ve gerek T.C. milleti açısından ne kadar önem arz ettiği unutulmamalı!


Bu bir ilandır
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