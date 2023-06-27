Girne Belediye Başkanı Şenkul’un Kurban Bayramı mesajı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Murat Şenkul mesajında “Paylaşımın en değerli hale büründüğü ve evlerin daha da genişlediği Kurban Bayramı’nızın kutlu olmasını diler, tüm emekçilerimiz ve siz değerli halkımızın mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini dilerim” dedi.

Hizmetler ve kurban kesimleri konusunda Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarından gerekli duyuruların yapıldığını ifade eden Şenkul, “Özellikle halk sağlığını ve çevreyi koruyucu tedbirler konusunda sizlerin göstereceği hassasiyet bizler için çok önemli!” dedi.

Şenkul, “Geçmiş Ramazan Bayramı’nda, seçim öncesi vaatlerimiz arasında olan ve tüm çalışanlarımızın eşit bayramlık alması yönünde verdiğimiz sözün devamının, bu bayram da hayat bulduğunu siz değerli vatandaşlarımızla paylaşmanın onurunu yaşıyorum. Buna ek olarak Temmuz’da ise yine aynı şekilde tüm çalışanların eşit kıyafet ödeneği alacağını da hatırlatmak istiyorum” dedi.