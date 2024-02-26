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Gazimağusa'da içki ruhsatını yenilemek isteyenlerin 12 Mart’a kadar dilekçe vermesi gerekiyor

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Gazimağusa'da içki ruhsatını yenilemek isteyenlerin 12 Mart’a kadar dilekçe vermesi gerekiyor
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Gazimağusa Kaymakamlığı, 2024 yılı için alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin, 12 Mart’a kadar dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.
Kaymakamlıktan verilen bilgiye göre, Fasıl 114 Alkollü İçkiler Satış Yasası'nın 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 2024 yılı için alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin, 12 Mart Salı gününe kadar Gazimağusa Kaymakamlığına dilekçe vermesi gerekiyor.
Alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenler dilekçelerine ekli olarak bağlı olduğu belediyeden güncel işletme izni belgesi, iş yeri koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesinden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi ve oteller için sınıflandırılma belgesi sunması gerektiği hatırlatıldı.
 
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