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Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak

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Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak
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Çamurova Atış Alanı Hava Savunma Atış Bölgesi'nde 4-8 Mart tarihleri ve 08.00 – 18.00 saatleri arası hava savunma silahları atışları yapılacağı bildirildi.


Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün ve saatlerde bölgenin tehlikeli olduğu ve atışlar sonrası patlamamış mermilerin arama ve imha işlemleri gerçekleştirileceğinden, serbest giriş duyurusu yapılmadan bölgeye girişlerin yasak olduğu belirtildi.
 
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