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Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arası Cuma gününe kadar trafiğe kapalı

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Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arası Cuma gününe kadar trafiğe kapalı
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun bugünden itibaren Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.
Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çamlıbel-Girne anayolunun, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun tamir çalışmaları devam ettiğinden dolayı bugünden itibaren cuma gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.
 
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