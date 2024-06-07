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Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi

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Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Dalman Aydın, termik santraldeki kazan patlağına bağlı olarak elektrik üretiminde sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Aydın, ülke genelinde dünden beri meydana gelen elektrik kesintilerinin bu sebeple yaşandığını belirterek, kazandaki patlağın giderildiğini ve gün sonuna kadar devreye alınacağını kaydetti.
TAK muhabirinin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Aydın, bugün için elektrik kesintisi planlanmadığını sözlerine ekledi.
 
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