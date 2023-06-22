Zuckerberg ile Musk "kafes dövüşü" yapacak

Meta CEO'su Zuckerberg, Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini söyledi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Zuckerberg, Instagram'daki hesabında, Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" ifadesini kullandığı tweetinin ekran görüntüsünü alıntılayarak, "Bana konum gönder" paylaşımında bulundu.

The Verge Editörü Alex Heath, Twitter'daki paylaşımında, bir Meta sözcüsünün, Zuckerberg'in, Musk ile dövüşme konusunda ciddi olduğunu kaydettiğini aktardı.

Musk ise Zuckerberg'in gönderisine yanıt olarak UFC dövüşlerinin yapıldığı Las Vegas'taki Octagon Arena'ya atıfla "Vegas Octagon" ifadesini kullandı.

Diğer bir tweetinde de Musk, "'The Walrus' adını verdiğim, hiçbir şey yapmadan rakibimin üstüne yattığım harika bir hamlem var" esprisini yaptı.

Musk, "Twitter'a alternatif platform" söylentilerine tepki göstermişti

Musk, Zuckerberg'in "Thread" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.

Twitter'ın sahibi Musk, "Eminim dünya başka bir seçeneği olmadan sadece Zuckerberg'in parmağıyla oynatmasını bekleyemez" paylaşımında bulunmuştu.