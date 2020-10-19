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Yunanistan Ersin Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umuyor

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Yunanistan Ersin Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umuyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umduklarını bildirdi.

Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir seçimin ardından geriye değil, ileriye bakılması gerektiğini söyleyen Petsas, "Bu nedenle Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen yeni liderin, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına geleceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

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