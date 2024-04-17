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Yunanistan'da işçiler 24 saatlik genel greve gitti

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Maaşların artırılması ve toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi talebiyle başkent Atina'da yapılan eylemde "Filistin'e özgürlük" sloganları da atıldı

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Yunanistan'da işçiler 24 saatlik genel greve gitti
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Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla ülke genelinde işçiler, ekonomik şartların iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik greve gitti.

GSEE, yaptığı açıklamada, artan hayat pahalılığına dikkati çekerek işçi maaşlarının artırılmasını ve ekonomik kriz sürecinde iptal edilen toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesini talep etti.

GSEE çağrısıyla ülke genelinde yapılan 24 saatlik grev kapsamında metro, tramvay ve banliyö treni gibi toplu taşıma araçları hizmet vermedi. Deniz ulaşımı da kesintiye uğradı. Otobüsler ise sadece belirli saatlerde çalışma kararı aldı.

Grev çerçevesinde işçiler, başkent Atina'da eylem düzenledi. Gösteride maaş artışı ve toplu iş sözleşmesi gibi taleplerini dile getiren işçiler, Parlamento binasına yürüdü.

Tersane işçisi Stelyos Danis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün tüm çalışanlar olarak ülkedeki hayat pahalılığına, düşük maaşlara, işsizliğe karşı haklarımız için mücadele etmek üzere buradayız. Tersaneler için büyük işletmeler kapanıyor. 2 bin 500 ila 3 bin çalışanı olan işletmeler artık sadece 50 personelle çalışıyor. Daha iyi bir gelecek, çocuklarımızı kendimizinkinden daha iyi şartlarda büyütmek için mücadele ediyoruz." dedi.

- Eylemde Filistin'e destek

Protesto yürüyüşünde İsrail'in saldırılarına karşı çıkanlar ise ellerinde Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eyleme katılan Yunanistan Filistinliler Cemiyeti üyesi Abu Assam Muhammed, "Bugün hayat pahalılığına karşı duran, maaşlara zam talep eden Yunanistan sendikalarının genel grevi vesilesiyle Filistin için Gazze'de Filistin halkına yapılan soykırıma karşı da eylem yapma ve halkların dayanışmasını istemi fırsatı bulduk." diye konuştu.

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