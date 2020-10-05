Ünlü Japon modacı koronavirüsten öldü

banner480
banner69
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
233 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
30 0
 
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
27 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
35 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
21 0
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
227 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
35 0
banner529

Ünlü Japon modacı koronavirüsten öldü

banner476

Paris moda dünyasını fetheden ilk Japon markası Kenzo'nun yaratıcısı olan Kenzo Takada, uzun yıllardır yaşadığı Paris'te yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü Japon modacı koronavirüsten öldü

Paris moda dünyasını fetheden ilk Japon markası Kenzo'nun yaratıcısı olan Kenzo Takada, uzun yıllardır yaşadığı Paris'te yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Japon modacının tasarım felsefesi kendinden sonra gelen pek çok Avrupalı modacıya ilham kaynağı olmuştu.

Bir tesadüf sonucu çıkan ilk koleksiyon

Kadınları özgürleştiren neşeli, bol ve asimetrik kesimleriyle zamanının en avangart isimlerinden biri olan Kenzo Takada ilkleri başaran bir tasarımcı.

Kenzo, Tokyo'daki Bunka Moda Okulu'nun ilk erkek mezunlarından.

Aynı zamanda Japonya'dan önce Fransa'ya sonra da dünyaya açılan ilk Japon markasını yaratarak ardından gelen Yohji Yamamoto ve Issey Miyake gibi diğerlerine öncülük etmiş bir isim.

İlk koleksiyonu ucuz kumaşlardan

Dünyada herkesin onu bildiği adıyla Kenzo, 1964 yılında yaşadığı ev Tokyo Olimpiyat Stadı inşaat alanına dahil edilince doğduğu şehirden ayrılıp modanın kalbi Paris'te şansını denemeye karar verir.

1970'te kendi imzası olan ve sonradan sayısız modacı tarafından taklit edilen iri çiçek desenleri ve deneysel bol kesim tasarımlarından oluşan ilk koleksiyonunu, parası yetmediği için Paris'in Montmartre bölgesindeki bir manifaturacıdan ucuza bulup bol miktarda aldığı aldığı sezon sonu kumaşları kullanarak yaratır.

Fransız oyuncu Catherine Deneuve ve Mick Jagger'ın ilk eşi Bianca Jagger'ı da giydiren Kenzo, devasa statlarda rock müzik eşliğinde sunduğu ve üç saati aşan defileleriyle de ünlüydü.

Merakını, açık fikirliliğini hiç kaybetmeyen, dünyayı dolaşıp batı ve doğuyu sentezleyen ama en çok doğduğu ülke olan Japonya'dan esinlenen modacı, Paris'te yaşadığı eve otantik bir çay evi ve sazan balıklarının yüzdüğü bir gölet inşa ettirmişti.
 

Markasının defilesi Paris Moda Haftası'ndaydı

Kenzo, 1993 yılında moda dışında parfümü de kapsayan kendi markasının Louis Vuitton'un da sahibi lüks Fransız moda markası LVMH'e satılması ile uluslararası olmak isteyen diğer markaların da yolunu açtı.

Kenzo 1999 yılında son koleksiyonunu tasarladı. Bugün Kenzo'nun eklektik tarzı Dries van Noten'dan Marc Jacobs'a pek çok tasarımcıya ilham veriyor.

Geçtiğimiz hafta Paris'teki Moda Haftası kapsamında podyuma çıkan Kenzo markasının tasarımları geçen yıldan beri Felipe Oliviera Baptista'ya emanet edilmiş durumda.

Modacının ölümü haberini alan 1990'ların efsanevi modeli Naomi Campbell Instagram hesabına, "Senin gülüşünü ve mütevazi hallerini hep hatırlayacağım. Ve hepimize saçtığın olumlu düşüncelerini elbette" şeklinde bir mesaj attı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.