Ukrayna Balakliya'yı 6 ay sonra Rusların elinden aldı. Bu süre boyunca kentte işkence odaları kurulduğu ve infazların yaşandığı belirtiliyor. Ukrayna kenti ele geçirdikten sonra Ruslara yardım eden Ukraynalıların peşine düştü. Kiev, bin 309 şüpheli hakkında soruşturma ve 450 iş birlikçi hakkında kovuşturma başlattığını duyurdu

Yerel halkın belirttiğine göre Ruslar, Ukrayna'nın doğusundaki Balakliya kasabasınıi ele geçirdiğinde merkez polis karakolunu bir vahşet üssü haline getirdi.

Kent, Rus işgali altında geçirdiği altı ay boyunca, çok sayıda yerel sakin bodrum katındaki aşırı kalabalık hücrelere kilitlendi. Hayatta kalanlar ise dövüldüklerini, kendilerine elektrik verildiğini ve sahte infazlara katlanmak zorunda bırakıldıkları bir işkence odasına sürüklendiklerini öne sürdü.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv oblastında yer alan Izyum kentinin bir kasabası olan Balakliya geçen ay Rus güçlerden geri alındı. Ukrayna'nı karşı saldırısı sırasında kasabanın geçen ay yeniden ele geçirilmesinden sonra elde edilen belgelere göre, sorgulamalar Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri tarafından yürütüldü.

RUSYA SAVAŞ SUÇLARI İŞLEDİĞİNİ İNKAR ETTİ

30 bin nüfuslu bir demiryolu kenti olan Balakliya gibi kurtarılmış bölgelerde ortaya çıkan toplu mezarlar, işkence ve savaş suçları uluslararası toplum tarafından kınanırken, Rusya savaşta sivilleri hedef aldığını sürekli inkar etti.

Ancak, ele geçirilen belgelerde bazı Ukraynalıların Vladimir Putin'e ve Ukrayna’nın topraklarının çalınmasına yardım ettiği ortaya çıktı ve bu kişiler vatan haini olarak ilan edildi. Ukrayna şimdiden bin 309 şüpheli hain hakkında soruşturma ve 450 kişi hakkında kovuşturma başlattı.

ŞİMDİYE KADAR 29 CİNAYET İŞLENDİ

Ancak, kendi milletlerine ve komşularına ihanet etmekle suçlanan işbirlikçilerin yargılanması hukuki yollarla gerçekleşmiyor. Bu hainlerden bazıları, direniş savaşçıları tarafından takip ediliyor ve katlediliyor. Kiev hükümetinden bir kaynak tarafından, bu tür 29 intikam cinayeti ve 13 suikast girişiminin bulunduğunu iddia etti.

"ONLARI DOMUZ GİBİ AVLIYORUZ"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, "İş birlikçilere yönelik bir av ilan edildi ve yaşamları kanunla korunmuyor. İstihbarat servislerimiz onları ortadan kaldırıyor, domuz gibi vuruyor" diye konuştu.

Diğer taraftan, Ukraynalı üst düzey siyasetçiler de dahil olmak üzere, bu hainlerin Rusya'nın işgalini güç, para ve statü elde etme şansı olarak gördüğünü ifade etti.



Ukraynalıları, Rusların yaptığı işkencelere kıyasla, yardım ve yaltaklık eden kendi komşuları daha çok öfkelendirdiği belirtildi.

GENERAL RÜTBESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Örneğin, bir tavuk çiftliği bulunan eski bir güvenlik uzmanı olan Oleg Kalaida, Kremlin'e hizmet etmeyi kabul ettikten sonra kendisini polis şefliğine yükseltti. Yerel halkın belirttiğine göre Kaladia, Ukraynalılara çeşitli işkenceler yaptı. Kaladia’nın Ruslar tarafından general rütbesiyle ödüllendirildiği belirtilirken, vatana ihanetten 15 yıla kadar hapisle karşı karşıya olduğu açıklandı. Kalaida'nın itfaiye yardım hattında çalışan karısının da yakalanmamasına rağmen iş birlikçi olduğu bildirildi.

ESKİ AKTRİS DE HAİNLER ARASINDA

Ukrayna'nın güneyindeki Vasylivka kasabasında, internet üzerinden köfte ve sosis satan eski aktris olan Natalia Romanychenko ise Putin tarafından belediye başkanı ilan edildi. Bekar bir anne olan Romanychenko iki küçük oğlunun Sovyet askeri üniformalı fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor.

ARABASI HAVAYA UÇURULDU

Zaporijya'nın belediye başkanı olan Ivan Sushko ise daha önce düğünlerde komıi olarak çalışıyordu. Sushko'nun geçen ay Ukraynalı direnişçiler tarafından arabasında havaya uçurulduğu belirtildi.

ZEHİRLENMEKTEN KURTULDU

Ruslarla işbirliği yapan bir diğer Putin sempatizanı ise kilit Herson kentinin eski belediye başkanı Volodimir Saldo. Rusları kentteki önemli yönetim pozisyonları yerleştiren Saldo bir zehirlenme girişiminden sağ kurtuldu.

RIS ASKERLERİ TESLİM OLDU

Son olarak fotoğrafta, Ukrayna güçlerinin Balakliya kentini geri almasının ardından Rus askerleri teslim olduğu görülüyor.