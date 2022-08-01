Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başladı

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasının imzalanmasının ardından ilk gemi yola çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Odessa’dan hareket eden geminin yarın saat 15:00 civarında İstanbul’da olmasının beklendiğini söyledi

Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması İstanbul'da imzalanmıştı.



Anlaşmanın ardından ilk tahıl gemisi Ukrayna’dan yola çıktı.

Razoni isimli gemi Lübnan’ın Tripoli Limanına gitmek üzere Odesa’dan hareket etti.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, "Razoni yarın 15 civarında İstanbul'da olacak. Tahıl arzının dünya için önemi var. Rusya ve Ukrayna dünyadaki tahılın üçte birini üretiyor. Çatışma nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandı, tahılın Ukrayna'dan çıkışı problem haline geldi. Gıda maddelerin çıkamayışı özellikle Ortadoğu ve Afrika'da güvenlik sorununa dönüşebiliyor. 25 milyondan fazla tahıl savaş nedeniyle bekleniyordu. Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu, ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız" dedi.

Bakan Akar sözlerine şöyle devam etti:

İstanbul'daki koordinasyon merkezinin Rusya ve Ukrayna taraflarının bir arada olabildiği tek ortam olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye'ye olan teveccüh bizi oldukça gurulandırıyor" dedi. Akar, mutabakat muhtırasında "120 gün" şeklinde bir ibare olduğunu belirterek, "Eğer taraflardan bir istek gelmezse sözleşme uygulanmaya devam edecek. Aslolan insanların ihtiyaçlarının karşılanması" diye konuştu.

Razoni'nin limandan ayrılığına ilişkin fotoğraf Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bununla birlikte Akar, "Birleşmiş Milletler bizi her zaman destekledi. Bizim tarafımızdan yapılan girişimlerin başkaları tarafıdan yapılmayacağını bildikleri için her zaman destek aldık. Geminin yola çıkşından sonra İstanbul'daki bir temsilci bize teşekkür etti" diyerek BM'nin süreçteki desteğini aktardı.



Ukrayna'da mahsur kalan Türk uçaklarına ilişkin de bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı, "Biz Montrö sözleşmelerini savaş protokollerine göre uyguladık. Bizim uçaklarımız 23 Şubat saat 13'te Ukrayna'ya indi. Hava sahasının kapatılmasının ardından Boresov Havalimanı'nda mahsur kaldılar. Bizim yaptığımız insani yardımdan dolayı ortaya çıkan bu durumu düzeltmek için hem Rusya ile hem Ukrayna ile temaslarımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNALI BAKAN: RUS İŞGALİNDEN BU YANA İLK TAHIL GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tahılını taşıyan geminin Odesa limanından ayrıldığı belirtildi. Kubrakov, Razoni'nin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının önündeki engeli kaldırma anlaşmasının bir parçası olarak bunu yapan ilk gemi olduğunu belirterek, Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Rus işgalinden bu yana ilk tahıl gemisi limandan ayrıldı. Tüm müttefiklerimiz ve BM'nin desteği sayesinde İstanbul'da imzalanan anlaşmayı tam olarak uygulayabildik."

BM: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.



Karadeniz tahıl girişimi kapsamında sefere çıkan ilk ticari gemi konusunda açıklama yapan Dujarric, "Genel Sekreter, 26 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketini içten bir memnuniyetle karşılıyor" diye konuştu.

İstanbul'da 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz tahıl girişimi kapsamında yola çıkan ilk geminin, Lübnan’ın Trablus Limanı'na 26 bin 527 ton mısır taşıdığını belirten Dujarric, "Mevcut tahıl ve gıda maddelerinin küresel pazarlara taşınmasını sağlamak insani bir zorunluluk" değerlendirmesini yaptı.

Koridorun kontrolü Milli Savunma Üniversitesi'nde yer alan Müşterek Koordinasyon Merkezi'de olacak.

20 MİLYON TON TAHIL



Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.



TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK



20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.



Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.