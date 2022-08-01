Alsancak'ı üzen veda

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Lefkoşa'lı olup Alsancak‘ta ikamet eden Arif Unan hayatını kaybetti.

Unan'ın dün gece ikametgahı içinde aniden rahatsızlanması sonrasında kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Arif Unan'ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.