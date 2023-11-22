Filistin’de oyun parkında dertsiz tasasız oynaması gereken çocuklar ölüm korkusuyla yaşıyor

Filistinli çocuklar en temel haklarından mahrum bırakılıyor. Yaşıtları gibi okula gidemiyor, gülemiyor, oynayamıyorlar. Güvercinden bile korkuyor, stresten ateşler içinde kalıyorlar. Erken büyümek zorunda kalan çocuklar, savaşın dehşetinden kısa bir süre kurtulma fırsatı buluyor, parkta çocukluğunu hatırlamaya çalışıyorlar...Minikler salıncak ve kaydıraklarda oynarken, oyun alanında kahkahalar ve sevinç çığlıkları yankılandı. Ancak savaş hiçbir zaman uzakta değil, çocuklar maalesef her şeyin farkında ve korkuyor.Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana 12 bin 300 Filistinliden yaklaşık 5 bin çocuk katledildi, 577 bebek hayatını kaybetti.Oyun parkında dertsiz tasasız oynaması gereken çocuklar ölüm korkusuyla yaşıyorlar. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda binlerce çocuğun hayatı söndü. Her biri hayalleri ile toprağa gömüldü. Kalanlar ise korkuyor...Filistinli çocuklar en temel haklarından mahrum bırakılıyor.Filistinliler kuşatma altındaki bölgede bebek bezi, bebek maması ve yiyecek gibi temel malzemelerin tükendiğini söylüyor. Kuzey Gazze'den güneye taşınan çocuklar da dahil olmak üzere yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, temel ihtiyaçlara çok az erişimle BM okullarına sığınıyor.Filistinli anne Um Ramazan Ayyad, çocuklarının yüksek ateşten mustarip olduğunu ve aralıksız hava saldırıları nedeniyle travma yaşadıklarını söylüyor.Onlar Gazze'nin hiç büyümeyen çocukları, tıpkı diğer çocuklar gibi onların da hayalleri, hayatları, umutları vardı. Ancak İsrail, hikayelerinin tamamlanmasına izin vermedi."Uçan bir güvercin görseler onu roket sanıyorlar" diyor anneleri ve ekliyor: "Artık çocuk değiller. Çok erken olgunlaştılar"