'Uçağa geç kalıyorum' deyip taksi çaldı

Genç kadın, araca bindiği andan itibaren gerginliği yüzünden okunuyordu. Sürekli yolculuğun daha ne kadar süreceğini merak ediyordu. Derken, aniden sürücünün üzerine atıldı, bu kararla kendisini nasıl bir 'yolculuğa' sürüklediğinin ise pek farkında değil gibiydi

Şaşkınlık veren olayın adresi ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas oldu. Sürücünün havaalanı yolunda 'çok yavaş' gitmesi sebebiyle kendi aracını kaçırmakla suçlanan kadın tutuklandı.

İddiaya göre Neusha Afkami adındaki kadın, uçağını kaçıracağı için o kadar stresliydi ki, dünyaca ünlü bir uygulama üzerinden çağırdığı kendi aracını kaçırdı ve 'tedbir amacıyla' sürücünün kredi kartını da çaldı.

HIZLA ATILDI, CAMDAN DIŞARI FIRLATTI

Tutuklama beyanına göre 27 yaşındaki Afkami, Austin-Bergstrom Uluslararası Havaalanı'na götürülmek üzere 10 Aralık Pazar sabahı erken saatlerde otelinden alındı.

Sürücünün aktardığı bilgilere göre, genç kadın yolculuk sırasında havaalanına varmanın ne kadar süreceği konusunda giderek daha çok endişeleniyordu. Buna göre Afkhami, ani bir hareketle sürücünün telefonunu alıp pencereden dışarı fırlattı ve hemen kaldırıma çekmesini söyledi.

Genç kadın arabadan inip telefonu aradıkları sırada, arabanın direksiyonuna geçmek için çevik bir hamle yaptı. Sürücüyü yolun ortasında mahsur bırakarak, arabaya atladı ve gaza basarak uzaklaştı.

Polis belgelerine göre sürücüye, "Havaalanına gitmem gerekiyor, o yüzden arabanı alıp havayolu şirketine bırakacağım" dedi. Panikle arabayı çalan Afkhami, terminalin önüne bırakana kadar tüm yolu yakalanmadan gitmeyi başardı.

Genç kadın o kadar hızlıydı ki, durup alışveriş yapmaya bile vakit buldu. Amerikan basınının kaydettiğine göre, sürücüden aldığı kredi kartını kullanarak bir havaalanı mağazasında 130 dolar (yaklaşık 3.772 Türk Lirası) harcadı.

HER ŞEY ÜZERİNDE BULUNDU

Ancak uğruna tüm bunları yaptığı uçağına yetişemeden polis memurları nerede olduğunu tespit etti ve hızla durduruldu.

Afkami, sürücünün kredi kartını ve aracı çaldığı suçlamasıyla tutuklandı. Resmi beyannameye göre, kredi kartıyla satın alınan tüm eşyalar Afkami'nin üzerinde bulundu.

Genç kadın, motorlu taşıtı izinsiz kullanmakla suçlanıyor ve 16 bin dolarlık (yaklaşık 464.275 Türk Lirası) kefalet karşılığında Teksas'taki Travis County Hapishanesine gönderildi. 9 Ocak 2024'te ise mahkemeye çıkması bekleniyor.



