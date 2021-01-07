Trump’tan son dakika hamlesi: Vahşi yaşam alanını petrol sondajına açtı

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, ülkenin kuzeyinde yer alan Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’nda (ANWR) bulunan petrolün aranması ve kiralanmasını öngören kararı onayladı.Ancak bilim insanları Trump'ın görev süresinin bitiminden bir hafta önce gelen satış kararının aceleye getirilmiş olduğunu belirterek, bölge ekosistemine vereceği zarar hakkında uyardı.

ABD'DE KALAN SON BÜYÜK VAHŞİ YAŞAM ALANI



Yaklaşık 19 milyon dönümlük bir alanı kapsayan Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı, ABD’de kalan son büyük vahşi doğa alanı olarak tanımlanıyor. Bölge,ayrıca kutup ayıları da dahil olmak üzere, karibu ve kurt gibi birçok tür için kritik öneme sahip. Sığınak aynı zamanda dünyanın en büyük sürülerinden biri olan ve yaklaşık 200 bin üyeye sahip” Porcupine caribou” ya da ev sahipliği yapıyor. İlkbaharda sürü, ANWR'nin kıyı ova bölgesine hareket ediyor ve burada çoğalıyor.



Ancak, aynı kıyı ovası şimdi sığınaktaki ilk petrol kiralama satışının gerçekleştiği yer olarak dikkat çekiyor. Bölgede petrol çıkarılacak olması, hali hazırda onlarca yıldır süren; Eyalet tarafından desteklenen petrol şirketleri ile çevreci ve yerli muhalifler arasındaki savaşı körükledi. Jeolojik incelemeler yaban hayatı sığınağının hemen batısındaki Prudhoe Körfezi'nde büyük bir petrol rezervi olabileceğini gösteriyor. Ancak, yerli halk şirketlerin buraya girmesini engellemeye çalışıyor.

Öte yandan, Alaska için petrol gelirleri kritik önem taşıyor ve her bölge sakini, eyaletin daimi fonundan her yıl yaklaşık bin 600 dolarlık bir çek alıyor. Trump 2017 yılında Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’nın (ANWR) ıyı ovasını sondaj için açma şartıyla Alaska’da yaşayanlara yönelik bir vergi indirimi yaptı. Ardından ABD Arazi Yönetim Bürosu ise bölgedeki bir milyon dönümlük 22 arazinin sondaj haklarını önceki gün 10 yıllığına sattı.

ÇEVRE AKTİVİSTLERİ: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK



Mahkemedeki satışı durdurmaya yönelik son dakika girişimi ise başarısızlıkla sonuçlandı, ancak muhalifler sığınağı sondajdan koruma çabalarının sona ermeyeceğini söyledi.



Center for Biological Diversity adlı çevre kuruluşunun kıdemli avukatlarından Kristen Monsell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Trump yönetimi, bu tür faaliyetlerin çevre veya bu topraklara bin yıldır güvenen Gwich'in halkı üzerinde yaratacağı etkilere dair dikkatli ve yasal olarak gerekli analizleri yapmadan ilerliyor. Bu yüzden kararı mahkemeye taşıdık. Trump'ın bu muhteşem manzarayı bir petrol sahasına dönüştürmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

SIĞINAĞIN ALTINDA YAKLAŞIK 11 MİLYAR VARİL PETROL BULUNDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Diğer taraftan, veriler sığınağın altında yaklaşık 11 milyar varil petrol olduğunu öne sürse de, bölgenin petrol sondajı yapmak için uygun altyapı olmaması onu petrol için sondaj yapmak için çok pahalı bir yer yapıyor. Daha önce birkaç büyük ABD bankası, bölgede petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini finanse etmeyeceklerini söyledi.

Bununla birlikte, Başkanlık koltuğunu 20 Ocak’ta Trump’tan alacak olan Joe Biden Amerikan yerlisi olan Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak aday gösterdi. Haalan’ın ANWR'da sondaj yapmaya şiddetle karşı çıktığı kaydedildi.

AKTİVİSTLERİN BİDEN UMUDU



Bilim insanları, ayrıca iklim değişikliğinin Biden yönetimi için merkezi bir odak noktası olmasıyla birlikte, Alaska'da yeni fosil yakıtları çıkarma çabalarının gözden geçirilmesi ve ertelenmesi muhtemel olduğunu düşünüyor.