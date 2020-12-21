Trump gözünü kararttı

ABD Başkanlık seçimlerini kaybeden ve hukuki yollardan sonuç alamayan Donald Trump'ın gözünü kararttığı ortaya çıktı. Görevi devretmesine sayılı günler kala Trump'ın sıkıyönetim seçeneğini masaya yatırdığı öğrenildi.

Sıkıyönetim planları yapıyor

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. 20 Ocak’ta yemin edecek olan Biden görevi devralmak için adeta gün sayıyor.

Devir teslim törenine 1 aydan az süre kalmış olmasına rağmen Trump’ın yenilgiyi kabul ettiği tam olarak söylenebilmiş değil. Koltuğu bırakmaya hevesli olmayan Trump hileli olarak nitelediği seçimler için davalar açsa da, Yüksek Mahkeme’den çıkan karar, seçimleri geçersiz kılmanın önünü tıkadı.

Hukuki olarak yolun sonuna gelen Trump’ın daha radikal seçenekleri masaya yatırdığı ortaya çıktı. Başkan Trump’ın, hile iddialarına yönelik davalarda öne çıkan avukat Sidney Powell ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’le Oval Ofis’te bir toplantı yaptığı öğrenildi.

DANIŞMANLARI KARŞI ÇIKTI



New York Times’ın haberine göre geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen toplantıda, Trump’ın yenilgiden kurtulmak için Flynn’in ortaya attığı sıkıyönetim fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Orduyu devreye sokmayı düşünen Trump’ın bu fikrine, başta avukatı Rudy Giuliani olmak üzere danışman ekibinden pek çok isim şiddetle karşı çıktı.

Giuliani, oy verme makineleri ve yolsuzluk konularına odaklanmaları gerektiğini söylerken, İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de söz konusu seçeneği kullanma yetkileri olmadığını savundu. Sidney Powell ise Trump’ın ekibini kolay pes etmekle suçladı.

‘ZAFER TURU YAZABİLİRDİ’



Toplantıyı CNN International’a değerlendiren eski Başkan adayı Mitt Romney, “Bu durum üzücü ve utanç verici. Başkan, yönetimde olduğu son bölüme aşıyla ilgili zafer turlarını yazıyor olabilirdi. Onun yerine Washington’a birçok komplo teorisi bırakıyor” ifadelerini kullandı.