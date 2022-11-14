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Tesla'nın otopilotu kontrolden çıktı: 2 ölü

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Çin'de Tesla markalı bir aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre; park edilmek istenen araç, kendiliğinden hızlanmaya başladı. Aracın frenlerinin de çalışmadığı iddialar arasında

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Tesla'nın otopilotu kontrolden çıktı: 2 ölü

 

Çin'de Tesla marka aracın otomatik pilot sistemi devredeyken yaptığı iddia edilen kazada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza 5 Kasım'da Guangdong eyaletindeki Chaozhou şehrinde meydana geldi.

İddiaya göre bir sürücü, Tesla Model-Y aracını  park etmeye çalışırken araç aniden hızlanmaya başladı.

Frenlerinin de çalışmadığı belirtilen araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi. 

Motosiklet sürücüsü ve bisikleti kullanan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

 
 
Kazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı.

Kazaya ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, aracın hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.

DAHA ÖNCEDEN DE YAŞANDI

Tesla araçlar daha önceden de otonom sürüş kaynaklı kazalara karışmıştı. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi de Tesla araçlarla ilgili güvenlik soruşturması başlatmıştı.

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