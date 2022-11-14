Sibel Tatar, “Hedef Sıfır Atık” projesi ile ödül aldı

“Toplumun Öncü Kadınları Ödül Töreni’nde”, “Hedef Sıfır Atık” projesi ile Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar’a “Toplumun Öncü Kadınları” ödülü verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Toplumun Öncü Kadınları Ödül Töreni’nde”, “Hedef Sıfır Atık” projesi ile ödül aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Toplumun Öncü Kadınları Ödül Töreni, dün Girne Les Ambassadeur Otel’de gerçekleştirildi.

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi’nin (HAD-SAM), halk dansları gösterisinin de yer aldığı ödül töreninde, sanatçı Bahar Gökhan konser verdi.

Dernek Başkanı Rabia Özcömert’in açılış konuşmasının ardından, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da birer konuşma yaptığı törende, çalışmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptıkları ile öncü rol üstlenen 14 kadına ödülleri verildi.

Törende Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar’a “Hedef Sıfır Atık” projesiyle verilen “Toplumun Öncü Kadınları” ödülünü Sibel Tatar adına Eda Özçetiner Demir aldı.

Törende ayrıca, “Nergisler” projesi ile Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD), İngiltere Türk Dernekleri Konseyi eski başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi Başkanı Leyla Kemal, Türk Dostu projesi ile Nevin Cemal, “Eğitime Destek” projesi ile Cemre Akar, Lapta Girişimci Kadınlar Derneği’nin Lapta Huzur Evi’nde yürüttüğü çalışmalardan dolayı Şeniz Ertarkan Berkin, “Lapta’nın Kökleri” belgeseli projesiyle Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Keskiner, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Cengo-V Parkı projesi ile Özge Özbekoğlu, Esin Leman Lisesi projesi ile Esin Leman ve Meme Kanseri ile mücadelesiyle kamuoyunda adını duyuran Kanser Savaşçısı İnci Avcı’ya ödülleri verildi. Ayrıca Etkinliğin sponsorluğunu yapan MagicTouch Grup Direktörü Özlem Özbekoğlu, Elite Cast Model Ajans ve sanatçı Bahar Gökhan’a plaketler sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar tarafından, Kasım 2021’de pilot bölge olarak seçilen Tatlısu Belediyesi’nde başlayan “Hedef Sıfır Atık” projesiyle, bölgede çevre kirliliğine sebep olan atıkların toplanması ve geri dönüşümünde yüzde 70’e varan başarı sağlandı. Bilahare Atleks Sanverler Ortaokulu’nda da pilot uygulamaya geçildi. Proje kapsamında halen Tatlısu Belediyesi sınırları içinde ve Atleks Sanverler Ortaokulu’na yerleştirilen atık ayrıştırma istasyonları yanında Akdeniz Foku ve Kıbrıs’a endemik soyu tükenmiş Cüce Fil formunda atık toplama konteynerleri yerleştirildi. Proje dahilinde uzmanlaşmış geri dönüşüm cihazları ile bu atıkların geri dönüşümü sağlandı. Hedef Sıfır Atık projesi bunun yanında çevre dostu bir atık yönetimi farkındalığı oluşturulmayı hedefliyor.



