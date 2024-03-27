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Teröristin kulağını neden kestiler?

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Moskova'da alışveriş merkezine saldırıp 137 kişiyi öldüren teröristlerin görüntülerinde "kesik kulak" ayrıntısı dikkat çekti. Yakalanmalarının ardından ağır sorgudan geçirildikleri belli olan 4 teröristten birisinin kulağı kalın bir bantla kaplı. Rus basını, sorgulama tekniği gereği teröristin kulağının kesildiğini belirtirken, bu dini bir nedene dayandırdı

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Teröristin kulağını neden kestiler?
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Moskova'da konser salonunu basarak 137 kişiyi öldüren teröristlerin birinin kulağının kesildiği ortaya çıktı. Teröristin mahkemedeki sorgusu, tek kulağında kalın bir bant varken yapıldı. Rus basınında çıkan haberlerde teröristlerin bazılarının kulaklarının kesilmesinin nedeni açıklandı.
Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor.
IŞİD gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var.
Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük.
Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum.
Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."
 
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