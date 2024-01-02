Tel Aviv'e roket saldırısı

Hamas, gece yarısından hemen sonra İsrail kentlerine roket saldırısı düzenledi. Amerika, İsrail'e destek için Ortadoğu'ya gönderdiği en yeni ve büyük uçak gemisini çekme kararı aldı



Bu arada İran destekli islami direniş hareketi de İsrail'e dron saldırısı gerçekleştirdi. 2 drone'a İsrail jetleri müdahele etti.

ABD UÇAK GEMİSİNİ ÇEKİYOR

İsrail savaşın daha aylarca süreceğini açıklarken, Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki uçak gemilerinden birini çekme kararı aldı. 7 Ekim'den sonra İsrail'e destek için bölgeye gönderilen USS Gerald Ford uçak gemisinin ortadoğu'dan ayrılacağı açıklandı. Gerald Ford Amerikan donanmasındaki en yeni ve büyük uçak gemisi. Amerikanın bölgede bir uçak gemisi daha bulunuyor.

İSRAİL GAZZE'DEN ASKER ÇEKİYOR

İsrail yeni yılla birlikte Gazze'den binlerce asker çekeceklerini duyurdu. Açıklamada, askerlerin eve dönmesinin ülke ekonomisine katkı yapacağı vurgulandı. Silah altına alınan binlerce yedek asker, sivil hayattaki işlerini bırakmak zorunda kalmıştı. Askerlerin, savaşa devam etmek için güç topladıktan sonra cepheye dönecekleri belirtildi.

FİLİSTİNLİ İŞÇİLERE YASAK

İsrail ekonomi bakanlığı, ülkede yasal olarak çalışan tüm Filistinlileri işten çıkarma kararı aldı. 7 Ekimdeki Hamas saldırısından sonra, batı şerialı tarım ve inşaat işçilerinin ülkeye girişi yasaklanmıştı. Yasağın kalıcı olacağı, Filistinlilerin işlerine dönmelerine izin verilmeyeceği belirtildi. İsrail, işçi açığını kapatmak için Sri Lanka, Çin, Hindistan ve Tayland'dan toplam 80 bin işçi almayı planlıyor.

Hamas yeni yılın ilk dakikalarında İsrail 'e roket saldırısı düzenledi. Gece yarısından hemen sonra Tel Aviv, Sderot ve Aşdot dahil birçok kente 20'den fazla roket atıldı. İsrail basını pek çok kente sirenlerin çaldığını yazdı. Roketlerin büyük bölümü demir kubbe hava savunma sistemi tarafından önlendi. Saldırıda yaralanan kimse olmadığı açıklandı.Bu arada İran destekli islami direniş hareketi de İsrail'e dron saldırısı gerçekleştirdi. 2 drone'a İsrail jetleri müdahele etti.İsrail savaşın daha aylarca süreceğini açıklarken, Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki uçak gemilerinden birini çekme kararı aldı. 7 Ekim'den sonra İsrail'e destek için bölgeye gönderilen USS Gerald Ford uçak gemisinin ortadoğu'dan ayrılacağı açıklandı. Gerald Ford Amerikan donanmasındaki en yeni ve büyük uçak gemisi. Amerikanın bölgede bir uçak gemisi daha bulunuyor.İsrail yeni yılla birlikte Gazze'den binlerce asker çekeceklerini duyurdu. Açıklamada, askerlerin eve dönmesinin ülke ekonomisine katkı yapacağı vurgulandı. Silah altına alınan binlerce yedek asker, sivil hayattaki işlerini bırakmak zorunda kalmıştı. Askerlerin, savaşa devam etmek için güç topladıktan sonra cepheye dönecekleri belirtildi.İsrail ekonomi bakanlığı, ülkede yasal olarak çalışan tüm Filistinlileri işten çıkarma kararı aldı. 7 Ekimdeki Hamas saldırısından sonra, batı şerialı tarım ve inşaat işçilerinin ülkeye girişi yasaklanmıştı. Yasağın kalıcı olacağı, Filistinlilerin işlerine dönmelerine izin verilmeyeceği belirtildi. İsrail, işçi açığını kapatmak için Sri Lanka, Çin, Hindistan ve Tayland'dan toplam 80 bin işçi almayı planlıyor.