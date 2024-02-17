Tek başına üremeyi başardı

Yıllardır kaldığı akvaryumda yalnız yaşayan bir vatoz balığı kendi başına üremeyi başardı. Bilim insanları tarihte bir ilk olarak gösterdikleri olay karşısında şaşkına döndü



ŞİMDİ DE BALIK...

Benzer bir olay şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Caroline eyaletindeki bir akvaryumda yaşandı. Hiçbir erkek

"KİLO ALDI SANDIK"

Akvaryumda balığın bakımından sorumlu bakıcılardan biri ise Charlotte'nin geçmiş yıllarda kansere yakalandığını ancak iyileştiğini belirtti. Bir süredir toparlaması için fazla

Geçtiğimiz yaz Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde dişi bir timsahın kendi kendine hamile kaldığı tespit edildi. " Bakire doğum " olarak da adlandırılan bu duruma timsahlar arasında ilk kez rastlandı. Dişi timsah, kendisiyle genetik olarak yüzde 99,9 oranında aynı olan bir fetüs üretti. Daha önce bazı kuş ve sürüngen türlerinin tek başına üreyebildiği keşfedilmişti fakat timsahlarla ilgili böyle bir veri bulunmuyordu. Bilim insanları, bu özelliğin timsahların evrimsel atalarından miras kalmış olabileceğini, dolayısıyla dinozorların da kendi kendine üreme yeteneğine sahip olabileceğini belirtiyor. 18 yaşındaki dişi Amerikan timsahı, yumurtasını 2018 yılında bırakmıştı. Yumurtanın içindeki fetüs tamamen oluşmuştu ancak ölü olduğu için yumurtadan çıkamamıştı.Benzer bir olay şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Caroline eyaletindeki bir akvaryumda yaşandı. Hiçbir erkek vatoz balığı ile teması olmayan dişi balık, kendi başına bir yavru üretti. Bilim insanları balığın nasıl böyle bir şey yaptığını hala çözemedi ancak gen taraması gibi çalışmaların devam ettiğini kaydettiler. Akvaryumda araştırmacı olan Kady Lyons Charlotte isimli balığın hamile kalmasını dünyada vatozlar için bir ilk olduğunu belirtti.Akvaryumda balığın bakımından sorumlu bakıcılardan biri ise Charlotte'nin geçmiş yıllarda kansere yakalandığını ancak iyileştiğini belirtti. Bir süredir toparlaması için fazla yemek verildiğini hatırlatan görevli hamile balığın kilo aldığını sandıklarını ifade etti.