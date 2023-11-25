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Taksi parası ödememek için tırın altında 400 kilometre seyahat etti

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Taksi parası ödememek için tırın altında 400 kilometre seyahat etti
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Avustralya'da 43 yaşındaki bir kişi alkolün de etkisiyle kısa mesafe taksi parası ödememek için bir tırın dorsesinin altına saklandı. Şoförün kendisini uzun süre fark etmemesi üzerine "yolcu", tırın altında 400 kilometre seyahat etti.
Adam kendine geldiğinde kendini evinden saatlerce uzakta buldu. Polis olaya müdahale etti ve bu kişiyi en yakın tren istasyonuna bıraktı.
Tır şoförü ise adamı fark ettiğinde "şoka uğradığını" belirtti.
 
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