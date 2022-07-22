Tahıl anlaşması için tarihi imzalar atıldı

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı

Küresel olarak en önemli soranlardan biri haline gelen tahıl krizi İstanbul'da çözüldü.

UKRAYNA tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına sevki dolayısıyla Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' için tarihi imzalar atıldı.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanadı.

Tören öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

29 Mart'ta yaptığımız ve müzakere sürecinde önemli bir gelişmeyi sağlayan toplantının devamı gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünü sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tarım ve gıda tedariki pek çok açıdan önemlidir. Küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunu kontrolüne de yardımcı olacak.

Ukrayna koridorunda bekleyen tahılları Karadeniz'de ihraç edilmesi için yoğun bir temas yürüttük. Her iki ülkenin de endişelerinin giderilmesi için yoğun çaba sarf ettik.

Putin ve Zelenskiy'e liderlikleri için teşekkür ederim. Son derece önemli planın icrası İstanbul'da kurulacak Müşterek Konferans Merkezi'nden sağlanacakt. Bundan yaklaşık 4 ay önce Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmede savaşın sona ereceğine dair umutları yeşertmiştik, maalesef yaşanan böyle gelişmeler olmadı. Savaşın kazananı olmaz. Savaş sadece tarafları, bölge ülkeleri değil dünyanın en ücra köşesindeki insanları etkiliyor. Bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz.

"Anlaşma dünya için atılıyor"

Tören öncesinde ilk söz alan BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim, bu süreç sizin ısrarınızla oldu. Herkesin faydası olacak bu girişimin önünü açtınız, bu dünyanın her kesimine odaklanıyor. Bu anlaşma aslında dünya için imzalanıyor. Küresel gıda ağındaki açığın azalması sağlanacak, gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacak. Sayın Zelenskiy ve Putin ile görüşerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Küresel dünya gıda krizinin çözümü için dünyanın buna ihtiyacı var ve Türkiye'nin burada kritik bir önemi var. Karadeniz'deki geçişin sağlanması için bugün buradayız.

İki tarafın da bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak, bu umut ışığı insanların çektiğini sorunların sonuna gelinmesini sağlasın.

13 Temmuz'da ilk toplantı yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni' imza töreni için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da aralarında olduğu heyet, özel uçakla Moskova'dan 13.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasında 13 Temmuz'da İstanbul'da teknik toplantı gerçekleşmişti.