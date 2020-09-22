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Sığ sularda mahsur kalan 90 balina öldü

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Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ı öldü.

Sığ sularda mahsur kalan 90 balina öldü



BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi.



Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü - 2
Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibinin öte yandan 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi.
Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü - 3
Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunmuştu.
Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü - 4
Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.
Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü - 1
Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor.
Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü - 6
Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.
Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü - 7
 
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