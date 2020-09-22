Çimer istifadan vazgeçti

BTM İkinci Ligde grup maçlarını namağlup tamamladıktan sonra 2. Turda Ötüken'e elenen Ergazi'de başkan Derviş Çimer istifa kararı almıştı. Ancak camiadan gelen istifadan vazgeç çağrılarından sonra Derviş Çimer bu kararından vazgeçti. Başkanın göreve devam kararı ile ilgili olarak Ergazi kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Ergazi sevdalıları; Başkanımızın geçtiğimiz günlerde aldığı istifa kararı taraftarlarımız ve camiamız adına üzüntü ile karşılanmıştı. Başkanımız Derviş Çimer yoğun bir şekilde gelen destek ve geri dön çağrısına karşılık çok fazla duygulanmış ve istifasını geri çekmeye karar vermiştir. Başkanımız 10 kişilik yeni bir yönetim kurulunun oluşturulacağını ve üyelerimizin aidatlarını düzenli ödeyeceğini aynı zamanda maçlara ve toplantılara katılım sağlayacağını ve en önemlisi Ergazi Güven Spor için varını yoğunu ortaya koymaları gerektiğini bildirdi. Yönetim kurulu içinde bayan üyelerimize de yer vermeyi hedefleyen Başkanımız, yönetim kurulunda yer almak isteyen üyelerimizin 03 Ekim 2020 Saat 20.00'da kulüp binasında olmaları gerektiğini bildirdi. Başkanımız son olarak, Üstlendiğimiz görevin sorumluluğu ve büyüklüğün farkında olarak sevdamız, aşkımız olan Ergazi'mize, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için dünden daha fazla çalışacağız. İşimizin vaktimizden çok olduğunun bilinciyle gecemizi gündüzümüze katacağız. Yol arkadaşlarımızla, eskimeyen başkanlarımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ergazi'ye baş koyan, yüreği hizmet aşkıyla çarpan dinamik kadrolarımızla, ülkemiz, milletimiz, ve Ergazi için verdiğimiz mücadelenin sonunda Allah'ın izni ile şampiyon olacağız dedi. Tekrardan bu verdiğin doğru karardan dolayı seni tebrik eder, nice güzel başarılar dileriz."