Sabotaj mı?

Ukrayna'da bir bakımevi ve anaokulunun yakınına helikopter düştü. Olayda Ukrayna İçişleri Bakanı, yardımcısı ve müsteşar dahil 18 kişi öldü. Ölenlerden üçü çocuk



Olayda Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, yardımcısı ve müsteşar dahil 18 kişi öldü. Ölenlerden üçü çocuk.

Ukraynalı yetkililer Kiev’in doğusunda meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 15’i çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza yerinden gelen ilk görüntülerde, alev topuna dönmüş kreş ve apartman yer aldı. Zeminde ise birçok cesedin battaniyelerle üstünün örtüldüğü görüldü. Videolarda alevlerin sardığı kaza yerinden çığlıkların yükseldiği de duyuldu.

AFP'nin olay yerinden servis ettiği ilk fotoğraflarda, helikopter parçalarının patlamanın etkisiyle küle döndüğü göze çarptı.

Kiev bölge valisi Oleksiy Kuleba, kazanın ardından kreşteki tüm çocuklar ve öğretmenlerin tahliye edildiğini söyledi. Yetkililer, kaza sırasında çocuklar ve öğretmenlerin okulda olduğunu da ekledi.

Ukrayna Ulusal Polis şefi Igor Klymenko, kazada yaşamını yitirenlerden dokuzunun helikopterle seyahat ettiği bilgisini verdi.

Helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Resmi açıklamaya göre kazanın nedeni araştırılıyor. Açıklamada, sabotaj, arıza ya da uçuş güvenliği gibi ihtimallerin değerlendirildiği aktarıldı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin cephe hattına doğru uçtuğu bildirildi.

Monastyrsky, Rusya savaşının başladığından beri hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

Acil Durumlar Hizmetleri’ne ait helikopterin düşme nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna

Ukrayna’daki güvenlik güçlerinin sorumlusu konumundaki Monastyrsky, Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana savaşta hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

Hava kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat ise, “Maalesef bu kaza acil durum helikopterinin görevi sırasında meydana geldi. Bu felaketin sebebini öğrenmek en az birkaç hafta sürer. Helikopter Fransız yapımı Super Puma helikopteriydi ve Ukraynalı birimler tarafından idare ediliyordu” dedi.

Başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary'de, işgalden önce 90 bin insan yaşıyordu. Rus ordusunun Kiev'i kuşattığı işgalin ilk haftalarında, başkentin kuzeydoğusundaki Brovary yoğun çatışmaların gerçekleştiği adreslerden biriydi.

Mart ayı içerisinde Rus tanklarının Brovary yakınlarında pusuya düşürüldüğü görüntüler, dünya çapında yankı bulmuştu. Nisan ayında ise Rus işgalcilerin utanç verici şekilde Kiev çevresinden çekilmesiyle, Brovary'deki bir evin bodrumunda çok sayıda ceset bulunmuştu.

Rusya 'nın işgaline karşı savaşan Ukrayna 'da dün bir helikopter kazası yaşandı. Başkent Kiev yakınlarındaki Brovary şehrinde helikopter, bir çocuk evi ve apartmanın yanına çakıldı.Olayda Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, yardımcısı ve müsteşar dahil 18 kişi öldü. Ölenlerden üçü çocuk.Ukraynalı yetkililer Kiev’in doğusunda meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 15’i çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.Kaza yerinden gelen ilk görüntülerde, alev topuna dönmüş kreş ve apartman yer aldı. Zeminde ise birçok cesedin battaniyelerle üstünün örtüldüğü görüldü. Videolarda alevlerin sardığı kaza yerinden çığlıkların yükseldiği de duyuldu.AFP'nin olay yerinden servis ettiği ilk fotoğraflarda, helikopter parçalarının patlamanın etkisiyle küle döndüğü göze çarptı.Kiev bölge valisi Oleksiy Kuleba, kazanın ardından kreşteki tüm çocuklar ve öğretmenlerin tahliye edildiğini söyledi. Yetkililer, kaza sırasında çocuklar ve öğretmenlerin okulda olduğunu da ekledi.Ukrayna Ulusal Polis şefi Igor Klymenko, kazada yaşamını yitirenlerden dokuzunun helikopterle seyahat ettiği bilgisini verdi.Helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Resmi açıklamaya göre kazanın nedeni araştırılıyor. Açıklamada, sabotaj, arıza ya da uçuş güvenliği gibi ihtimallerin değerlendirildiği aktarıldı.Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin cephe hattına doğru uçtuğu bildirildi.Monastyrsky, Rusya savaşının başladığından beri hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.Acil Durumlar Hizmetleri’ne ait helikopterin düşme nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya konuya ilişkin açıklama yapmazken, Ukraynalı yetkililer Rus saldırısı olabileceği yönünde bir açıklamada bulunmadı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı “Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz” açıklaması yaptı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayı “korkunç bir trajedi” diye niteledi.Ukrayna’daki güvenlik güçlerinin sorumlusu konumundaki Monastyrsky, Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana savaşta hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.Hava kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat ise, “Maalesef bu kaza acil durum helikopterinin görevi sırasında meydana geldi. Bu felaketin sebebini öğrenmek en az birkaç hafta sürer. Helikopter Fransız yapımı Super Puma helikopteriydi ve Ukraynalı birimler tarafından idare ediliyordu” dedi.Başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary'de, işgalden önce 90 bin insan yaşıyordu. Rus ordusunun Kiev'i kuşattığı işgalin ilk haftalarında, başkentin kuzeydoğusundaki Brovary yoğun çatışmaların gerçekleştiği adreslerden biriydi.Mart ayı içerisinde Rus tanklarının Brovary yakınlarında pusuya düşürüldüğü görüntüler, dünya çapında yankı bulmuştu. Nisan ayında ise Rus işgalcilerin utanç verici şekilde Kiev çevresinden çekilmesiyle, Brovary'deki bir evin bodrumunda çok sayıda ceset bulunmuştu.