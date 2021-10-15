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Rusya’dan ‘Kırım ve Kuzey Kıbrıs karşılıklı tanınacak’ iddiasına yalanlama

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye ile Rusya'nın KKTC ve Kırım'ın karşılıklı tanınması için pazarlık yaptığı iddialarını kesin bir dille reddetti.

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Rusya’dan ‘Kırım ve Kuzey Kıbrıs karşılıklı tanınacak’ iddiasına yalanlama
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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Türk medyasına dayandırdığı haberlere göre Ankara ve Moskova yönetimlerinin, Kırım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) karşılıklı olarak tanımak için pazarlık yaptığını öne sürdü.

Gazete, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi. Zakharova söz konusu iddiaları yalanlarken, “Bunlar uluslararası kamuoyunun kafasını karıştıran hayallerden ibaret. İnsanların güvenini sarsıyor ve negatif hislere yol açıyor” dedi.

‘POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ’

Rusya’nın Kıbrıs konusunda pozisyonunun değişmediğini belirten Zakharova, “Birleşmiş Milletler’in çatısı altında uluslararası hukuka bağlı olarak, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonun çözüm olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ’

Maraş bölgesine göndermede bulunan Zakharova, “Son dönemde Kıbrıs’ın kuzeyinde illegal bölgede artan faaliyetler, iki toplum arasında tansiyonu artırabilir” diye konuştu.

Kırım’ın Rusya topraklarının bir parçası olduğunu belirten Zakharova, herhangi bir pazarlık konusu yapılamayacağını da vurguladı.

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