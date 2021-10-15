Fransa’da çocuk pornografisi operasyonu

Fransa'da Kişiye Yönelik Şiddeti Önleme Merkez Ofisi (OCRVP) tarafından ülke genelinde düzenlenen operasyonda çocuk pornografisi görüntülerine sahip olduğundan şüphelenilen 52 kişi gözaltına alındı, 1 öğretmenin ise tutuklu yargılanacağı kaydedildi.

Fransa'da çocuk cinsel istismar skandalları ülke genelinde şok etkisi oluşturmaya devam ediyor. Bu hafta ülke genelinde Fransa'da Kişiye Yönelik Şiddeti Önleme Merkez Ofisi (OCRVP) tarafından çocuk suçları alanında kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda çocuk pornografisi görüntülerine sahip olduğundan şüphelenilen 52 kişi gözaltına alındı.

BİR ÖĞRETMEN TUTUKLU YARGILANACAK

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişilerin birbirlerinden bağımsız oldukları ve profillerinin öğrenciden emekliye kadar çeşitlilik gösterdiği belirtildi. Fransa’nın Beziers kenti savcısı Raphael Balland davaya ilişkin yaptığı açıklamada, tutuklananlar arasında Fransa'nın güneyinde bulunan Bedarieux kentinde bir öğretmenin de olduğunu ve 36 yaşındaki öğretmenin çocuk pornografisi görüntüleri indirdiğini itiraf ettiğini ifade etti.

Tutuklanan öğretmenin Ekim 2015 ile Ekim 2021 yılları arasında çocuk pornografisi görüntülerine sahip olmak ve kullanıma sunmakla suçlanarak tutuklu yargılanacağı kaydedildi.

2020’den bu yana Fransa'da çocuk pornografisi görüntülerini izlemek ve indirmek 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ülke genelinde Ekim 2020’de düzenlenen benzer bir operasyonda yaklaşık 60 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca Fransa'da 1950-2020 yılları arasında kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmiş, polis ve jandarma güçlerine günlük ortalama 49 çocuk tecavüzü ve 68 çocuklara yönelik cinsel saldırı ihbar edildiği tespit edilmişti.