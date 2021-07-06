Rusya’da radardan kaybolan uçakt denize çakıldı

Rusya’da Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Kamchatka Yarımadası’nda içinde 28 kişi bulunan AN-26 tipi uçakla irtibatın kesildiğini duyurdu.

Uçaktaki 6 kişinin uçuş ekibi, 22 kişinin ise yolcu olduğu açıklandı. Uçağın bölgenin kuzeyindeki Palana köyüne gittiği belirtildi. Interfax haber ajansı uçuş rotası üzerinde havanın bulutlu olduğu bilgisini geçti.

KURTARMA GEMİLERİ GÖNDERİLDİ



Uçağın düşme ihtimalini değerlendiren yetkililer, arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

RIA haber ajansına göre arama çalışmalarının ardından kayıp uçağın yeri belirlendi. Yetkililer uçağın denize çakıldığını duyurdu. Kaza bölgesine arama kurtarma ve yardım gemileri gönderildi