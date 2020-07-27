Rus Playboy, dünyaca ünlü şirketi hackledi

Akıllı saat ve navigasyon şirketi Garmin kullanıcıları 5 gündür sisteme erişim sağlayamıyor ve verilerini sisteme kaydedemiyor.

Bu konuda Garmin, "Birkaç gün içerisinde konuyu çözeceğiz" açıklamasını yaparken şirketin Rus hacker Maksim Yakubets tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Sporcuların, denizcilerin ve pilotların kullandığı akıllı saat ve navigasyon sistemleri üreticisi Garmin, 5 gündür kullanılamıyor. Garmin ürünlerine sahip kullanıcılar 5 gündür sisteme giriş yapamayarak egzersizlerini kaydedemezken pilotlar da güncel harita bilgilerine erişemiyor.

Bu konu ile ilgili sosyal medyada gelen tepkiler üzerine sadece, “Sistem arızası yaşanıyor. Birkaç gün içerisinde çözeceğiz” açıklaması yapan Garmin yetkilileri buna rağmen henüz bir iyileştirme sağlayamadı. Sosyal medyada öne atılan iddialardan biri ise Garmin’in fidye yazılım ile sanal saldırıya maruz kalması ile ilgili.

Yakubets’in fotoğrafı FBI veritabanında da yer alıyor.

Sosyal medyada ve uluslararası basında Garmin’in Rus hacker grubu Evil Corp tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Maksim Yakubets isimli hackerın kurduğu oluşumun Garmin’in sistemine fidye yazılım ile girdiği ve şimdi sistemi eski haline çevirmek için para istediği iddia edildi.

Yakubets’in 2017’de iş insanı Alyona Benderskaya ile şatafatlı bir törenle evlendiği belirtildi.

33 yaşındaki Yakubets’in sistemi normale döndürmek için 10 milyon dolar fidye istediği aktarılırken, Garmin’in hem üretim sistemini hem de uygulamasını kilitlediği vurgulandı. FBI’ın en çok arananlar listesinde yer alan Yakubets’i yakalayana ise 5 milyon dolarlık bir ödül vadediliyor.

Alyona Benderskaya

Rus hükümetiyle doğrudan çalıştığı iddia edilen Yakubets’in lüks otomobil koleksiyonu olduğu biliniyor.