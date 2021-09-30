Rektumunda yaklaşık bir kilo altınla yakalandı

Hindistan'da Imphal şehrinden başkent Yeni Delhi’ye seyahat ederken yapılan güvenlik kontrolünde Mohammed Shereef’in vücudunda Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü tarafından metal olduğu fark edildi.



İlk soruşturmanın ardından sağlık kontrolü için götürülen adamın karın kısmının röntgeni çekildiğinde bir miktar metalik malzemenin vücudunda saklı olduğu görüldü.

Shereef, rektumunda yaklaşık değeri 4,2 milyon Hindistan Rupisi (yaklaşık 500 bin TL) olan 900 gram altından yapılmış macunu taşıdığını kabul ederken altının sahibi olmadığını iddia etti.



Güvenlik birimlerinin yaptığı basın açıklamasında Shereef’in daha önce bulunduğu eyalette bu tür bir suç kaydı olmadığı ve 24 saat gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.