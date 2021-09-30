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Rektumunda yaklaşık bir kilo altınla yakalandı

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Hindistan’nın Manipur eyaletinde havalimanı yetkilileri, bir adamı rektumunda sakladığı macun haline getirilmiş bir kilo altınla yakaladı. Mohammed Shereef adlı adam, altının sahibi olmadığını yalnızca taşıdığını öne sürdü.

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Rektumunda yaklaşık bir kilo altınla yakalandı
 

Hindistan'da Imphal şehrinden başkent Yeni Delhi’ye seyahat ederken yapılan güvenlik kontrolünde Mohammed Shereef’in vücudunda Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü tarafından metal olduğu fark edildi.

İlk soruşturmanın ardından sağlık kontrolü için götürülen adamın karın kısmının röntgeni çekildiğinde bir miktar metalik malzemenin vücudunda saklı olduğu görüldü.

Shereef, rektumunda yaklaşık değeri 4,2 milyon Hindistan Rupisi (yaklaşık 500 bin TL) olan 900 gram altından yapılmış macunu taşıdığını kabul ederken altının sahibi olmadığını iddia etti.

Güvenlik birimlerinin yaptığı basın açıklamasında Shereef’in daha önce bulunduğu eyalette bu tür bir suç kaydı olmadığı ve 24 saat gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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