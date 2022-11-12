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Popocatepetl yeniden hareketlendi

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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 5 yeni patlama meydana geldiği bildirildi. Yanardağda son patlama 2 gün önce yaşanmıştı

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Popocatepetl yeniden hareketlendi

 

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi’nin (CENAPRED) yayınladığı günlük raporda, yanardağda son 24 saatte 5 patlama ve 67 kez gaz ve kül çıkışı meydana geldiği ifade edildi. Patlamaların ardından yanardağ ağzından çıkan dumanların 2 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirildi. Yayınlanan raporda ayrıca yanardağdan çıkan toz ve küllerin havaya yayılması sebebiyle çevrede yaşayan vatandaşların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi. Yetkililer her an patlama gerçekleşme ihtimali bulunan yanardağın ağzından çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de vatandaşlara bölgeden uzak durma uyarısında bulundu.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 5 yeni patlama meydana geldi - 1

Popocatepetl Yanardağı'nın 2019 yılındaki patlamadan görüntüsü...

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak 9 Kasım’da 1 kez patlama yaşanan yanardağda bugün gerçekleşen 5 patlama ile birlikte 2022 yılı içerisinde kaydedilen toplam patlama sayısı 43’e yükselmiş oldu. Popocatepetl Yanardağı’nda 2021 yılı boyunca ise 8 kez patlama kaydedilmişti.

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