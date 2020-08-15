Oruç Reis bir kez daha Yunan karasularında iddiası

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Yunan kara sularına girdiği, ardından rotasını değiştirerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesine yöneldiği iddia edildi



Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki hareketleri, bu konuda Avrupa Birliği, Yunanistan, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerle yapılan açıklamalar, Rum basınında da yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Oruç Reis’in çizdiği rotayla ilgili haberlere yer verirken Oruç Reis’in, Çarşamba günü öğleden sonra yeniden Yunan kara sularına girdiğini savundu.

Oruç Reis’in Çarşamba günü rotasını değiştirerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesine yöneldiğini savunan gazete geminin, sabaha karşı ise 180 derece dönüş yaparak kendisine eşlik eden “Ataman” ve “Cengiz Han” gemileriyle birlikte yeniden Yunan kara sularına girdiğini iddia etti.

Gazete Yunan savaş gemilerinin, Türk gemisini izlemeye devam ettiğini de yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Krizin Hafifletilmesi için Hamleler-Hafifletme İçin Hareketlilik” başlıklı haberlerinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin hafifletilmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeniden devreye girdiğini yazdı.

Merkel’in, gerek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik müdahalesiyle, diplomatik düzeydeki önceki günkü gelişmelerin önemli olduğuna dikkati çeken gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Türkiye ve Yunanistan’ı diyaloğa çağırdığı bilgisiyle, Doğu Akdeniz’deki gerilimin hafifletilmesi için önceki gün bir kez daha inisiyatif üstlendiğini yazdı.

