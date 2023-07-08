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Ömürlük bilet aldı, 33 yıldır dünyayı dolaşıyor

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ABD'de 1990 yılında "tüm uçuşlarda ömür boyu geçerli uçak bileti" satın alan bir kişinin, belki de dünyanın en iyi yatırımlarından birini yaptığı konuşuluyor. New Jersey'li adamın aradan geçen 33 yılda NASA'nın Ay uçuşunun yaklaşık 25 katı mesafe katettiği ortaya çıktı

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Ömürlük bilet aldı, 33 yıldır dünyayı dolaşıyor
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Tom Stuker adlı Amerikalının 1990'da Amerikan United havayollarından 290 bin dolar ödeyip "ömürlük bilet" aldığı, toplamda 37 milyon kilometreden fazla uçtuğu belirtiliyor.
100'den fazla ülkeye uçan Stuker'ın Ay'a onlarca kez gidip gelecek kadar mesafe kat ettiği belirtiliyor.
Sadece 2019 yılında 373 kez uçan Stuker’ın, bu yıldaki seyahatlerinin havayoluna maliyetinin iki buçuk milyon doları bulduğu ifade ediliyor.
ABD basını, 69 yaşındaki adamın biriktirdiği milyonlarca uçuş miliyle, havayolundan yüzbinlerce dolarlık hediye aldığını, lüks otellerde krallar gibi yaşadığını yazdı.
 
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