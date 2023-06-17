Öldüğü sanılan kadın tabutta nefes alırken bulundu

Ekvador'daki hayatını kaybettiği düşünülerek tabuta konulan yaşlı bir kadının hayatta olduğu anlaşıldı.

Bella Montoya isimli 76 yaşındaki kadının, felç geçirdikten sonra öldüğü açıklandı.

Cenaze töreninden önce kıyafetlerini değiştirmeye hazırlanan akrabaları, kadını, yerleştirildiği tabutta nefes nefese buldu.

Montoya'nın daha sonra yoğun bakıma alındığı duyurulurken Ekvador Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

