Öğretmen, öğrencilerine eşinin spermiyle yaptığı keklerden yedirdi

ABD'de yaşayan 39 yaşındaki öğretmen Cynthia Perkins'in 72 ayrı cinsel suç ile suçlandığı davada karar çıktı. En son ortaokulda öğretmenlik yapan kadının, eşinin spermlerini keke koyarak öğrencilerine yedirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, öğretmen 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı



ABD’nin Louisiana eyaletinde bir ortaokul öğretmeni, öğrencilerine kocasının spermiyle kaplı keklerden yedirdiği ortaya çıkmasının ardından hapse atıldı.

39 yaşındaki öğretmen Cynthia Perkins, çocuklara spermli kek yedirmenin yanı sıra bir dizi suçlamayı kabul etmesinin ardından 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Perkins, duruşmasından saatler önce bir anlaşmayı kabul ederken, 68 farklı suçlama nedeniyle görevden alındığı ve eski kocası teğmen Dennis Perkins aleyhinde ifade vereceği belirtildi.

SAPIK ÖĞRETMENE 72 FARKLI SUÇLAMA

Daha önce Westside Junior lisesinde öğretmenlik yapan Perkins’in, çocuk pornografisi kayıtları bulundurduğu ve uyuşturucu kullandığı da aktarılırken, karı-kocanın bir çocuğu birlikte cinsel olarak istismar etmek de dahil olmak üzere 150’den fazla cinsel suçlamayla tutuklandığı bildirildi.

2019 yılında tutuklanan Livingston Parish Şerif Ofisi’nden kovulan Dennis, 78 ağır suçtan suçlandı. Tutuklandığı gün ortaokul öğretmenliğinden istifa eden Cynthia ise iddianamede 72 ayrı suçtan suçlandı.

39 yaşındaki sapık öğretmenin 2016’dan beri Westside Junior Lisesi’nde İngilizce dil sanatları dersleri veriyordu. Bundan önce, North Live Oak İlkokulu ve Live Oak Ortaokulu’nda dört yıl çalıştığı belirtildi.

Cynthia, tutuklanmasından kısa bir süre sonra Dennis’in suçları işlemesi için kendisini manipüle ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı. Pazartesi günü savunma anlaşmasını kabul eden Cynthia, temyiz hakkından ve mahkumiyetten kaçınma girişiminden de feragat etti.

