Oğlunun harcaması, Bakan'ın başını yaktı

İskoçya Sağlık Bakanı Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, yaklaşık 11 bin poundluk (425 bin TL) kamuya ait mobil cihazının internet faturasıyla ilgili eleştirilere son noktayı koyarak istifa ettiğini açıkladı. Matheson, internetin oğulları tarafından 2022'deki Fas tatili sırasında kullanıldığını belirtti.

Birleşik Krallık'a bağlı dört ulustan biri olan İskoçya'nın Sağlık Bakanı Michael Mathesonı'n devlet tarafından sağlanan mobil cihazının 11 bin poundluk internet faturası geçen yıl basına yansımış, yüklü bir şahsi faturayı kamuya ödettiği gerekçesiyle eleştirilerin merkezinde yer almıştı.

Bakan Matheson, daha sonra faturayı şahsi bütçesinden ödeyerek özür dilemiş ve mobil cihazının internet hizmetinin 2022 yılında Fas'ta tatildeyken oğulları tarafından kullanıldığını açıklamıştı. Ancak İskoç Parlamentosu tarafından yakın zamanda konuya dair inceleme başlatıldı.

Matheson, resmi açıklama yaparak incelemenin sonucunu henüz bilmediğini söyledi ve "Bunun, hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmek benim ve hükümetin çıkarınadır" diyerek istifa etti.

