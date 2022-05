“Oğlum şiddet yanlısı bir insan değildi”

Lise hayatı boyunca sınıf arkadaşlarının konuşması ve giyinişiyle alay ettiği 18 yaşındaki gencin ABD’de yaptığı katliamın yarattığı şok dalgaları dünyayı sarsıyor. 19 çocuğu ve iki öğretmeni gözünü kırpmadan öldüren saldırganın annesinin açıklamaları hayrete düşürdü

Katliamcının annesinden 'yok artık' dedirten açıklamaPeltek konuşması ve göz kalemi kullanması nedeniyle lise hayatı boyunca zorbalığa uğrayan ve çevresi tarafından yalnız bir çocuk olarak tanımlanan Salvador Ramos, ABD'nin en ölümcül katliamlarından birine imza attı.Ramos'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Silahlı saldırgan Ramos'un okula girmeden önce babaannesini de vurduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumu ciddiyetini koruyor.18 yaşında bir fast food çalışanı olan Ramos, "mezun olamadığı için" ülkenin bir ucunda büyükannesiyle tartıştıktan sonra onu yüzünden vurdu ve ardından bir ilkokula gelerek katliam yaptı. Ramos, Salı günü saat 11.30 sıralarında Teksas'ın Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'na gelerek yaşları yedi ile 11 arasında değişen 19 ilkokul öğrencisini katletti.19 çocuğu ve iki öğretmeni katleden okul saldırganının annesi konuştu. Adriana Reyes, Salvador Ramos'un Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda ateş açarak masum ilkokul öğrencilerini ve öğretmenleri katletmesine 'şaşırdığını' söyledi. Adriana, oğlunun 'şiddet uygulayan ya da saldırgan biri olmadığını' iddia etti.Oğlunun içine kapanık ve fazla arkadaşı olmayan yalnız biri olduğunu kabul etti. Ancak onunla 'toksik' bir ilişkisi olduğu yönündeki haberleri ise reddetti. Dailymail gazetesine konuşan Reyes, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve oğlunun kendisini terk ederek büyükannesi Celia Gonzalez ile yaşamaya başladığı iddiaları hakkında açıklama yapmadı.Adriana Reyes, hastanede tedavi altında olan 66 yaşındaki annesi Gonzalez'in yanında açıklama yaptı.Ramos'un büyükbabası, ailesinin geçen hafta iki silah satın aldığından haberinin olmadığını açıkladı. Gonzalez'in kocası 74 yaşındaki Rolando Reyes de torununun, zamanının çoğunu odasında yalnız geçiren sessiz bir genç olduğunu iddia etti.Çocuğun dedesi Rolando Reyes, ABC News'a yaptığı açıklamada, "Silahları olduğunu bilmiyordum. Bilseydim, ihbar ederdim" diye konuştu. Okul saldırganının dedesi de, annesi gibi onun sessiz olduğunu ve bazen onunla çalışmaya gittiğini açıkladı."Bazen onu yanımda çalışmaya götürürdüm. Her zaman değil ama bazen. Geçen yıl okula gitmedi. Mezun olmadı. Ona bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştım ama şimdiki çocuklar her şeyi bildiklerini sanıyor. Çok sessizdi, çok konuşmazdı."Büyükbaba Rolando Reyes, saldırganın sorunları' olduğu için annesiyle birlikte yaşamadığını da sözlerine ekledi.San Antonio'dan açıklamalarda bulunan Reyes, "Oğlum şiddet yanlısı bir insan değildi. Yaptığı şeye şaşırıyorum" dedi ve ekledi: "O aileler için dua ediyorum. Tüm o masum çocuklar için dua ediyorum."Oğlunun büyük annesini yüzünden vurması nedeniyle yaralanan Gonzalez, halen tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyor. Ancak Adriana Reyes, oğlunun kişiliğini kötü yönde etkilemiş bir ilişkisi olduğu yönündeki haberleri ısrarla reddediyor. "Onunla iyi bir ilişkim vardı. Düşüncelerini ve hislerini kendine saklardı. Pek arkadaşı yoktu" diyen kadın, oğluyla en son geçen Pazartesi, doğum gününde konuştuğunu söyledi ve ekledi: "Ona vermem gereken bir kart ve Snoopy peluş hayvanım vardı."Adriana Reyes, annesi iyileştikten sonra birlikte yaşayacaklarını ve ona bakacağını da anlattı. Adriana ayrıca annesinin sol eliyle elini sıktığını söyledi.Ailenin bu açıklamaları, Ramos'un büyükannesini vurması ve okul saldırısını düzenlemesinden dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı mesajların ortaya çıkmasından kısa süre sonra geldi.Polis yetkilileri hala okul saldırısının sebebine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Vali Greg Abbott, San Antonio'nun yaklaşık 135 kilometre dışında yaşayan Ramos'un bilinen bir suç veya akıl sağlığı rahatsızlığı geçmişine sahip olmadığını söyledi.Ancak Abbott, okulu kan gölüne çevirmeden yaklaşık 30 dakika önce Ramos'un üç sosyal medya paylaşımı yaptığını aktardı. Valiye göre, Ramos büyükannesini vuracağını, ardından kadını vurduğunu ve sonunda bir ilkokula saldıracağını sosyal medyada paylaştı.ABD'yi sarsan son toplu katliamın ayrıntıları ortaya çıktıkça, sadece 16 bin kişinin yaşadığı küçük Uvalde kasabasını keder sardı.Ölenler arasında şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve basketbol oynamayı seven 10 yaşındaki Eliahna Garcia, yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen dördüncü sınıf öğrencisi Xavier Javier Lopez ve ve kocası polis memuru olan 17 yıllık tecrübeli öğretmen Eva Mireles de bulunuyor.Eliahna'nın halası Siria Arizmendi gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "İnsanların bu tür bir silahı 18 yaşındaki bir çocuğa nasıl satabileceğini anlamıyorum. Bunu insanlara saldırmak için değilse başka ne için kullanacak ki?" diyerek isyan etti.Teksas Kamu Güvenliği Departmanından Teğmen Christopher Olivarez CNN'e, öldürülenlerin hepsinin aynı dördüncü sınıfta olduğunu söyledi. Olivarez, katilin kapıyı kilitleyerek barikat kurduğunu ve sınıftaki çocukları ve öğretmenleri vurmaya başladığını söyledi.Kolluk kuvvetleri sonunda sınıfa girdi ve silahlı saldırganı öldürdü. Polis ekipleri ve saldırıya müdahale eden diğer kişiler de, okuldaki camları kırarak öğrenci ve öğretmenlerin kaçmasını sağladı.